ARMANI又來放火！從未出現過的唇蜜可甜可鹹　素顏護唇也有顯嫩好氣色

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

ARMANI BEAUTY每次推出全新的美妝新品總是可以掀起搶購熱潮，超美的顏色加上極限量，一直都引領時尚風潮，7月即將推出全新的系列「訂製奢光潤唇蜜」，水潤的質地完全不像是一般唇蜜厚重黏膩，反而更像是輕盈的水唇萃，自然潤色又可以迅速豐唇。

2024年的唇彩關鍵字絕對是「水光」，從年初開始就不斷有各大品牌推出護唇效果的唇彩，晶透的光澤讓雙唇增添紅潤的同時，又可以創造澎彈的效果，在年中終於迎來ARMANI BEAUTY的新品消息，從未出現過的全新妝感、系列「訂製奢光潤唇蜜」，上市即以銀色超前衛的管狀包裝，吸引目光。

在妝前上，也是不同於之前唇萃比較顯色的質地，宛如專為雙唇設計的護唇油，輕盈質地之中，又可以達到淡淡的潤色效果，一次推出7個顏色，透明款可以睡覺當作唇油使用，橘色、粉紅色或是棕色調，可以當作日常出行增添氣色使用，水潤的質地完全不會有黏膩感，素顏也可以擁有淡雅的好氣色，也能夠在唇膏之後疊擦創造豐盈無細紋的妝容，是一款可甜可鹹的單品，完全不挑膚色。

當然，ARMANI BEAUTY的彩妝系列，永遠都是以時尚秀場為靈感，已高齡89歲的Giorgio Armani將高級訂製的鏡光外衣、具有前衛感的璀璨光芒概念，不僅打造出唇蜜的妝感，更延伸到包裝設計上，首度在唇彩不以經典紅黑色包裝設計，透明的管身搭配銀色蓋子，展現出極緻水潤光澤的妝效，連護唇都好時髦，真的包包裡必須要擁有。

同樣以夏日玻璃妝為概念ETUDE再度發表全新的彩妝系列，持久閃耀晶透唇釉擁有超強的鏡面光澤，顯色度也是相當厲害，一抹就可以直接遮蓋唇部暗沉，打造出顯色的妝容效果，同時因為具有光澤感的妝效，修飾唇紋更是很厲害，打造嘟嘟飽滿雙唇。