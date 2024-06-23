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曬後補水又消暑！日賣千片MIT面膜超實力　高濃度成分敏感肌可用

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

夏季是敷面膜的好季節，不僅可以冰鎮，更是可以立刻舒緩保濕，以下就分享多款近期好用的單品，想要抗老、保濕通通都能達成。

＃m̄enom̄eno Fm全能修護面膜，售價799元

m̄enom̄eno,唯有機,寵愛之名,自然美,Abysse,面膜,保養,。（圖／品牌提供）

由張景嵐創辦的保養品牌m̄enom̄eno以敏感肌為基礎，研發出的修護面膜，裡面擁有高濃度的保濕成分，來替代防腐劑成分，使用進又日本大廠棉籽絨纖維面膜布材質，敏感肌或是孕婦都可以用。

＃唯有機 玫瑰精萃煥顏保濕面膜，售價250元

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玫瑰對於肌膚的抗老很有效果，唯有機特別從國外選用玫瑰精萃、玫瑰精油、珍珠母萃取等多重植萃保濕、亮白精華，一次可以達到多重的保養效果，無添加香精，打造水潤光透肌。

＃寵愛之名 水能亮微酵保濕大光圈面膜，售價600元

m̄enom̄eno,唯有機,寵愛之名,自然美,Abysse,面膜,保養,。（圖／品牌提供）

不僅是生物纖維面膜受到歡迎，旗下大光圈面膜也是平價好用單品，水潤的片狀面膜可以迅速補水保濕，二裂酵母、玻尿酸鈉、鎖水磁石等等，可以為肌膚安撫潤澤，術後也很可以用。

＃自然美 BIO UP凝時之泌抗老奇蹟面膜，售價1680元

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以SPA起家的自然美推出全新的抗老面膜單品，是將過去熱銷的本黃金麴酒粕微脂面膜全面升級，9種胺基酸成分添加，可以乘載更多的精華液，蛋白纖維絨科技布膜注入效果更好。

＃Abysse 黃金藻保濕逆齡多效面膜，售價1280元

m̄enom̄eno,唯有機,寵愛之名,自然美,Abysse,面膜,保養,。（圖／品牌提供）

日售千片的MIT奇蹟黃金面膜，運用來自法國天然深海黃金藻精華、松露萃取、魚子精華三大明
星成分，迅速為肌膚抗老潤澤，超服貼面膜紙貼膚超有感。

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