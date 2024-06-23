首個夏日倒數月曆降臨！迪奧約依印花絲巾編髮、綁包都實用　限定三色快搶

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

限定的聯名或是可愛的單品，真的都會吸引人想要入手，最近就有不少厲害的好物，不僅包裝超迷人，甚至還有專屬夏季的倒數日曆，為無趣的生活增添儀式感。

＃Diptyque 夏日倒數月曆，售價8000元

「質感大師」Diptyque向來很懂生活精緻感，不僅每次推出的香氛都很受到歡迎，每一款居家小物或是香氛單品，也都質感滿分；2024年首度在夏日推出倒數月曆，讓熱情的溫煦香氣也可以帶來小確幸，不僅由藝術家Alexandre Benjamin Navet描繪出繽紛的夏日景致，更是囊括：夏日限量戶外身體噴霧、茉莉花絲緞潤澤油、夏日限量暖陽臉部與身體香氛噴霧等等，讓每天都有驚喜。

＃蘭芝 NEO型塑霧感氣墊

蘭芝的「小方塊」NEO型塑霧感氣墊是很多女孩愛用的單品，因為持妝控油，同時包裝設計又很可愛，這次再度攜手JOGUMAN渺小恐龍推出超萌包裝，綠色小恐龍與紅通通蘋果，更是推出限量組合搭配托特包、貼紙等等，超划算一定要入手。

＃NARS 超持久亮顏氣墊粉餅，售價1900元

NARS經典的小方盒終於換上新的包裝，不走黑色專業路線，繽紛的紅色愛心打造戀愛感，亞洲超限量的包裝僅官網旗艦店販售，想要換新氛圍的人絕對要入手，可以創造出具有光澤感的肌膚妝效，一拍秒速遮蓋臉部瑕疵。

＃迪奧 約依印花藝術香氛絲巾，售價8200元

想要時時刻刻身上都散發細緻香氣，又不想直接噴香水太刻意，那這款香氛絲巾絕對是很好的選擇，超絕美設計的經典約依印花，擁有粉紅、橘色或是薄荷綠可以選擇，可以綁在包包、當作領巾或是編髮使用，超限量的色系再不收藏就沒有。

＃MIZMI 彩色日拋隱形眼鏡

擁有亮麗外型的前少女時代成員Jessica不僅是藝人，更是走在時尚尖端的潮流指標，自創的墨鏡品牌也深受很多明星藝人喜愛，為了每次上鏡更加完美，更是會搭配彩色日拋隱形眼鏡，隨著不同的穿搭轉換造型，創造深邃眼神。