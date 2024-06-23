曖昧的氣息最誘人！不想刻意噴香的新選擇　髮香噴霧更有神秘感

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

隨手一撩，飄蕩在空氣中的秀髮，散發出細緻香氣，可以說是讓人會瞬間戀愛的一刻，不想創造刻意的香氣，髮香噴霧可以說是很好的單品，不僅能散發細緻淡雅的好氣息，更是有養護秀髮的效果，長髮女生人人都應該要擁有。

＃DIPTYQUE 肌膚之華髮香噴霧，30ml、售價1950元

帶有餘溫的絲滑肌膚，戀人最貼近彼此的零距離，肌膚之華將彼此最親暱的時刻，由層層香材展現出唯美的愛情故事，濃郁奢華的麝香與鳶尾花精華的粉香，交織出這宇宙最浪漫的氛圍，宛如情人間曖昧的絮語，是如此的攝人心魄，而且完全沒有重複過的香氣，就像是不存在於世間的神秘，難以言喻，只能一聞上癮。

＃shiro 護髮噴霧，80ml、售價930元

前往日本旅行的人應該都會發現，每每經過shiro的櫃位總是充滿擁擠的人潮，更是各種單品一問都是缺貨狀態，人氣超爆高，但現在不用飛日本，台灣就可以買得到，超療癒香味的護髮噴霧，一共推出4個香氣：皂香、白百合、白茶、桂花，雖然細膩的氣息盲買也不容易出錯，但真的超推薦可以上櫃位試聞，絕對會迅速成為鐵粉。

＃迪奧 Miss Dior髮香噴霧，30ml、售價1700元

迪奧旗下亞洲區最熱銷的冠軍香氣Miss Dior，一直以來都是經典代表之作，一生沒有擁有一瓶真的會遺憾，透明玻璃瓶身承載著粉色噴霧，兩旁更以精緻的千鳥紋印花，帶出時裝標誌性設計，清爽的噴霧可以迅速為髮絲增添迷人氣息，同時又不用擔心身體出汗出油會變味，一整天維持迷人香甜可愛的氛圍。

＃Maison Margiela 慵懶週末髮香噴霧，30ml、售價2050元

宛如置身在佛羅倫斯飯店的早晨，一抹溫煦陽光透過窗紗透映進來，絲滑肌膚在純白棉被的包裹下，愜意又如貓兒般慵懶；輕盈白麝香與鈴蘭、鳶尾花、橙花等香氣交錯，模擬出溫柔晨光包覆肌膚的暖意，非常輕鬆又舒服的氣息，一在日本上市就立刻爆賣到一瓶難求，直接攻下@COSME美妝排行榜冠軍，霸榜不下超狂。

＃KLOWER PANDOR 格拉斯玫瑰4317髮妝修護水，100ml、售價480元

玫瑰可以說是很多女孩初次嘗試香氛最容易入門的起手式，以馥郁格拉斯玫瑰香氣搭配鳶尾花氣息，不僅可以帶出甜美浪漫的香氣，裡面更是含有植萃修護精華成分，噴灑瞬間就可以養護髮絲，同時還有除臭配方，吃烤肉、火鍋完就可以馬上使用去味。