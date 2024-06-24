簡嫚書睽違7年再接agnès b.海洋大使　搶逛攝影展曝「會帶小孩淨灘」

▲簡嫚書睽違7年再度受邀擔任agnès b海洋大使。（圖／記者張毓容攝）

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供

持續關注環境保育、關愛地球議題的法國時尚品牌agnès b.，於2003年啟用雙桅帆船TARA巡航全球各大海域，進行海洋保育的探勘任務，近日集結這20年航程的珍貴影像，於台北遠東百貨信義A13展出「Sailor’s eyes：TARA探險員視界」攝影展，開展之日也特別邀請氣質女星簡嫚書，睽違7年再度擔任TARA海洋保育推廣台灣活動大使，一同感受這20年旅程中的珍貴瞬間。

TARA探險船曾於2017年首度造訪台灣，而當時曾擔任2017年TARA海洋探索展活動大使的簡嫚書，相隔7年再度以海洋大使身份受邀出席本次攝影展。她笑說沒想到7年後可以再度接到同樣的工作，感到非常榮幸，她也表示這幾年的變化很多，包含全球疫情、大環境的改變和氣候變遷，就連自己也成為了媽媽，有兩個孩子，「擔任海洋大使的這個身份，是希望能透過自己的力量，讓大家更關注海洋保育的重要」。

熱愛海洋的她，提到對現今環境的深刻感知，「整個地球環境面臨急遽轉變，極端氣候影響全球生態系統。這次展覽中的每幅作品，都在訴說著一個故事，我從中讀到了『大海需要我們』」。她也分享，有了孩子後經常會帶他們去海邊玩，但每每到了海邊就會很有感觸，「常會看到很多人為留下來的垃圾，我就當作機會教育，告訴孩子們我們要把帶去海邊的東西都帶走，沿途看到垃圾也順手帶走」。

她也分享此次攝影展中自己最喜歡的圖像是2017年TARA探險船從台灣開往香港，在航行的過程中遇到了跳躍而出的海豚，她認為這提醒了我們，「海洋有很多生物活在裡面，真的要好好保育，地球不是只有人類在使用，是有很多生物的，所以真的要愛護我們的地球」，更認為愛地球是每個人都能做到的事情。

agnès b.於2003年啟用雙桅帆船TARA，並創辦「TARA海洋科學考察基金會」，20年來，來自世界各地的700名科學家、100名船員、50名藝術家和30名駐船記者一同搭乘TARA探險船，於全球海域進行探勘任務，並積極分享氣候變遷和海洋環境的研究成果。今年6 月TARA海洋科學考察基金會帶來這20年間集結的45幅珍貴影像，在台開辦「Sailor’s eyes：TARA探險員視界」攝影展，每幅作品都是由TARA探險船員們以獨特視角拍攝，呈現出足跡遍及世界各大洋的保育探索航程。攝影展即日起至8月31日於遠東百貨信義A13 1F展出，採報名制免費開放，須於官網預約。

除了agnès b.，還有不少品牌也關注海洋保育。像是高絲集團旗下代表品牌雪肌精，每年7、8月是其重點公益「SAVE the BLUE」活動期間，今年將邁入16周年，期間的部分銷售所得，將捐贈相關單位作為培育珊瑚所需的保育活動所用，藉以提高人們對全球環境保護的認識和教育活動，累積至今，雪肌精已共種植了20,211棵珊瑚樹，種植面積約為32.7個25米標準泳池的面積大。久違的「雪肌精SAVE the BLUE」限定瓶身今年也再度回歸，這次以滿滿和風感的海洋意象為設計理念，養護白淨有透明感的肌膚之餘，也為海洋盡一份心力。