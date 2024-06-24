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麒麟推移動品酒體驗　一番搾佐特製美食飲出新風味

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▲麒麟、GATSBY推夏季降溫體驗。（圖／各業者提供）

▲麒麟針對一番搾推夏季新體驗，雙層餐車巴士「一番搾星饌豪華之旅」限量釋出。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著夏季來臨，台灣麒麟用旗下頂級系列「一番搾」為發想，與晶華酒店登上台北雙層餐車巴士，結合3道美食與頂級啤酒推出新體驗，民眾只要在特定日期消費並參加活動，就有機會參加細品麒麟一番搾的創新旅程。

不僅只有威士忌，啤酒也能體驗品酒，台灣麒麟與台北雙層餐車巴士及晶華酒店合作，推出名為「一番搾星饌豪華之旅」的限定城市美食體驗，結合了城市觀光、精緻餐飲和啤酒品飲。

▲麒麟、GATSBY推夏季降溫體驗。（圖／各業者提供）

登上台北雙層餐車巴士，宛如品酒餐廳場景出現在眼前，參與者一邊遊覽台北市景點，同時品嚐由晶華酒店主廚巧妙融入了「一番搾啤酒」元素的創意料理。包括「酌酒小食拼盤」、「啤酒封肉佐手工白金刈包」和「微醺啤酒凍」等特色餐點。

▲麒麟、GATSBY推夏季降溫體驗。（圖／各業者提供）

夏季正是啤酒旺季，麒麟頂級啤酒系列一番搾強調使用第一道麥汁釀造，以此打造濃郁麥香和順口感。除了原有產品，該品牌近期還推出了無糖低熱量的「零糖質啤酒」，以滿足注重健康的消費群，並推出如品酒會般的實體活動，席間邀請品酒專家王鵬擔任導覽員，為參與者解說一番搾啤酒風味，認同感巧妙強化實在太高招。

▲麒麟、GATSBY推夏季降溫體驗。（圖／各業者提供）

▲以啤酒醃漬封肉製作的特色主餐「啤酒封肉佐手工白金刈包」，解膩之餘更增添一番搾的獨特穀物麥芽香氣。

業者表示，從6／24至7／12期間，消費者追蹤官方帳號並完成指定互動任務，即有機會獲得體驗機會。近期除了品飲，也舉辦多場實體活動，包括6／22、6／23在圓山花博「有趣醉夏趴」，以及7／20至7／21的「天母啤酒節」，都可以見到麒麟啤酒的蹤影。7／17至10／30期間消費者購買品牌全系列商品，還可憑發票集點兌換限定贈品。

▲麒麟、GATSBY推夏季降溫體驗。（圖／各業者提供）

另消暑產品不僅啤酒而已，GATSBY今夏再推涼感系列「體用抗菌濕巾」、「魔法激凍體用噴霧」、「潔面濕紙巾」，頭皮冰凍噴霧添加薄荷配方，且強調不含水分不會破壞髮型，噴霧越過頭髮直射頭皮，適合常在豔陽下活動的人或是機車族；潔面濕紙巾藉由涼感配方迅速使臉部爽快冰涼，特殊網格設計簡單帶走油光。

▲麒麟、GATSBY推夏季降溫體驗。（圖／各業者提供）

GATSBY表示，因應品牌贊助2024年第二屆「泰帥盃」高中籃球比賽，從6／29至7／1活動期間，一般觀眾免費進場參加活動，還能獲得GATSBY超夯涼感小物。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

啤酒, 美食體驗, 台北雙層餐車巴士, 晶華酒店, 麒麟

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