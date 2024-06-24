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痘印總是遮不住？3個常見錯誤技巧必改正　等半乾再推更牢固

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供、ponysmakeup IG、heybiblee IG、jennierubyjane IG

臉上難免會有痘痘或是暗沉等瑕疵，只用底妝很難完全遮住，因此，好用的遮瑕膏非常重要，但不少人都會遇到一個問題，就是用了遮瑕膏也遮不住，以下三個技巧絕對要學會。

▲遮瑕。（圖／記者李薇攝、品牌提供、ponysmakeup IG、heybiblee IG、jennierubyjane IG）

1.等待3分鐘乾燥

不管是液狀還是膏狀的遮瑕膏，在遮蓋瑕疵之後，建議先不急著推開，大概等幾分鐘，等遮瑕部分稍微乾燥之後，再推抹周圍，因為這樣可以讓遮瑕膏更固定在瑕疵的位子上，不容易亂跑，用量即使只有一點點，也可以扒得很牢。

▲遮瑕。（圖／記者李薇攝、品牌提供、ponysmakeup IG、heybiblee IG、jennierubyjane IG）

2.只推開邊緣

在使用遮瑕的時候，不管是黑眼圈、痘疤還是暗沉等瑕疵，建議第一筆都是下在最深的位置，讓最多遮瑕膏落在此，然後再往旁邊點塗，等乾燥之後，可以使用細小的海綿或是遮瑕刷，推開邊緣融入膚色即可，最深的位置就不要去動，以免越推越薄就容易遮不住。

▲遮瑕。（圖／記者李薇攝、品牌提供、ponysmakeup IG、heybiblee IG、jennierubyjane IG）

3.定妝一定要輕

瑕疵遮蓋好之後，以台灣天氣來說都需要蜜粉定妝，建議在使用的時候，用蜜粉刷少量沾取粉體，輕輕拍在臉部，如果怕掌握不好力道，可以拿蜜粉刷柄的尾端，用最小的力量，讓臉部可以均勻鋪上粉體，避免把遮瑕推散開，非常關鍵。

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＃Armani 超持妝絲絨水慕斯遮瑕精萃，售價1500元

▲Armani,sisley,A.M. Fairyland,遮瑕膏,遮瑕,彩妝,底妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供、ponysmakeup IG、heybiblee IG、jennierubyjane IG）

Armani的紅瓶粉底一直都是油性肌膚愛用神器，只要夏季絕對少不了它，這次再度推出7個色選的遮瑕精萃，超強乳霜質地，即使質地很水潤，遮瑕效果卻一點都沒被稀釋，飽和色澤少量就可以遮蓋臉部問題，同時添加超輕潤精華油，用起來完全不會卡紋，打造平滑乾淨肌膚妝效。

＃sisley 植物完美修妍精華筆，售價1800元

▲Armani,sisley,A.M. Fairyland,遮瑕膏,遮瑕,彩妝,底妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供、ponysmakeup IG、heybiblee IG、jennierubyjane IG）

Sisley把遮瑕膏直接做成筆狀設計，完全不用擔心沾手、還要煩惱找刷具，直接用圓潤筆頭描繪欲蓋瑕疵的地方，筆後方設計的柔軟尖頭海綿，直接推開超級方便，一筆搞定，重點是遮瑕膏質地非常柔軟，比奶油還好融化的質地，眼下使用也很服貼，完全懶人救星。

＃A.M. Fairyland 不關燈・濾鏡光雙效遮瑕盤，售價920元

▲Armani,sisley,A.M. Fairyland,遮瑕膏,遮瑕,彩妝,底妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供、ponysmakeup IG、heybiblee IG、jennierubyjane IG）

由台灣彩妝師Alice精心調色研發的遮瑕盤，一上市就立刻爆賣，成為品牌的人氣商品，一次四格不同色系的遮瑕膏，黑眼圈、痘疤、提亮通通都可以使用，完全不用買一堆顏色，專為台灣女孩設計的色調，無腦使用很可以，超潤澤質地，塗抹前可以先用手稍微推一下遮瑕膏，就會迅速轉化為乳霜狀，上色更服貼，裡面更是附有刷具，一盤隨身攜帶有夠方便。

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關鍵字：

Armani, sisley, A.M. Fairyland, 遮瑕膏, 遮瑕, 彩妝, 底妝

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