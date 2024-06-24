痘印總是遮不住？3個常見錯誤技巧必改正　等半乾再推更牢固

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供、ponysmakeup IG、heybiblee IG、jennierubyjane IG

臉上難免會有痘痘或是暗沉等瑕疵，只用底妝很難完全遮住，因此，好用的遮瑕膏非常重要，但不少人都會遇到一個問題，就是用了遮瑕膏也遮不住，以下三個技巧絕對要學會。

1.等待3分鐘乾燥

不管是液狀還是膏狀的遮瑕膏，在遮蓋瑕疵之後，建議先不急著推開，大概等幾分鐘，等遮瑕部分稍微乾燥之後，再推抹周圍，因為這樣可以讓遮瑕膏更固定在瑕疵的位子上，不容易亂跑，用量即使只有一點點，也可以扒得很牢。

2.只推開邊緣

在使用遮瑕的時候，不管是黑眼圈、痘疤還是暗沉等瑕疵，建議第一筆都是下在最深的位置，讓最多遮瑕膏落在此，然後再往旁邊點塗，等乾燥之後，可以使用細小的海綿或是遮瑕刷，推開邊緣融入膚色即可，最深的位置就不要去動，以免越推越薄就容易遮不住。

3.定妝一定要輕

瑕疵遮蓋好之後，以台灣天氣來說都需要蜜粉定妝，建議在使用的時候，用蜜粉刷少量沾取粉體，輕輕拍在臉部，如果怕掌握不好力道，可以拿蜜粉刷柄的尾端，用最小的力量，讓臉部可以均勻鋪上粉體，避免把遮瑕推散開，非常關鍵。

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