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LIFE經典／家具巨擘IKEA邁入80周年　起源就在後院小屋

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▲IKEA歷史照片。（圖／品牌提供、翻攝IKEA全球官網）

▲IKEA在1953年3月製造自家家具的木工廠落成，同時也是宜家有史以來第一個展示廳，其地點就在現今IKEA博物館旁。（圖／品牌提供、翻攝IKEA全球官網、記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

來自瑞典小鎮的IKEA家具公司，已經滿80歲了，從創辦人英格瓦·坎普拉德在1943年成立這間公司到現在，它已從一個進口小公司成長成為年營收突破1.6兆台幣的居家巨擘，即便IKEA的產品已經走入全球數千萬人的家庭，然而它的起源小鎮Älmhult仍維持一貫的寧靜平和，它擁有全球僅一間的IKEA博物館跟旅館，或許這就是最值得去走訪的原因。

▲IKEA起源小鎮Älmhult。（圖／記者蔡惠如攝）

IKEA創辦人英格瓦・坎普拉德從5歲起他就開始販售火柴，並一路擴大自己銷售的商品類別，在青少年時期，從他的家中開始經營他的「公司」，他將要販售的包裹放在院子中一個小棚子，由早上收奶的卡車來取走。

▲IKEA歷史照片。（圖／品牌提供、翻攝IKEA全球官網）

▲英格瓦青少年時期用來做生意的棚子。

1943年7月28日，年僅17歲的英格瓦成立了IKEA貿易公司，它與我們今天所熟知的IKEA相去甚遠。在創業初期，他該公司販售的是進口鋼筆、手錶和尼龍絲襪，然而由於進口許可證的問題，他開始意識要去尋找新的機會，就在那個時期決定要專注在家具領域上，成為今日IKEA的基礎。

▲IKEA歷史照片。（圖／品牌提供、翻攝IKEA全球官網）

▲英格瓦在聖埃里克博覽會上展示了他銷售的鋼筆產品。

▲IKEA歷史照片。（圖／品牌提供、翻攝IKEA全球官網）

▲IKEA歷史照片。（圖／品牌提供、翻攝IKEA全球官網）

▲IKEA起源小鎮Älmhult。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA在全球第一間大型門市，開幕時大排長龍、引起轟動，現已成為IKEA品牌博物館。

IKEA的首間門市位於瑞典的Älmhult，現已轉型為博物館，紀念品牌創辦人英格瓦・坎普拉德的歷程。這座博物館展示了該地區早期的生活方式、坎普拉德創業歷程以及IKEA的演變過程，包括早期的廣告、照片和歷史文件，以及經典家具設計和獨家紀念品。此外博物館也展示IKEA在設計和分銷方面的創新理念，平整包裝、大家喜愛與失敗的設計。

▲IKEA歷史照片。（圖／品牌提供、翻攝IKEA全球官網）

▲IKEA起源小鎮Älmhult。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA起源小鎮Älmhult。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA起源小鎮Älmhult。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA起源小鎮Älmhult。（圖／記者蔡惠如攝）

另一個特色來自於IKEA博物館內的餐廳，他們提供比IKEA門市內的瑞典餐廳更佳「藝術化」的有趣菜色，提供的菜色選項幾乎不變，但透過添加蔬菜與更豐富色調的擺盤，呈現出更精緻化的效果，增加一點巧思，我們熟悉不過的菜色也能變得煥然一新。

▲IKEA起源小鎮Älmhult。（圖／記者蔡惠如攝）▲IKEA起源小鎮Älmhult。（圖／記者蔡惠如攝）

而全球僅一間的IKEA Hotel就坐落在博物館的正對面，它是由IKEA Motel擴建而成的，當你住在旅館的房間中，可以深刻體會到「剛好的生活需求」是怎麼樣的，它不是一間以豪華或是「像住在IKEA展間」為特色的旅館，房間內的家具單品相當單純，能讓人深刻體會「精簡到極致卻也沒少」的精準掌握。

▲IKEA起源小鎮Älmhult。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA起源小鎮Älmhult。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA起源小鎮Älmhult。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA起源小鎮Älmhult。（圖／記者蔡惠如攝）

針對租屋族或是居住空間不大的人們，IKEA Hotel房間是一個相當好的設計範例，從玄關、起居間到衛浴空間，它提供了最精準的家具選項，但居住在其中不會感到任何不便，此外也可保留最大化與機能性的生活空間。

▲IKEA起源小鎮Älmhult。（圖／記者蔡惠如攝）

走一趟Älmhult，或許你能發現的不僅是IKEA，而是追尋大眾化的真正意義、居住空間的自我審視，英格瓦對於繁文縟節進口許可感到厭倦，想要自己生產商品開始，一路發展從生產到顧客路徑中「最具成本效益」方式的摸索，形塑了現在我們看到的IKEA家具帝國。

▲IKEA起源小鎮Älmhult。（圖／記者蔡惠如攝）

IKEA的概念一向是為大眾化的市場而存在，從以平整包裝、自行運送組裝以降低成本，提供平價家具的概念開始，他們總是平易近人卻具豐富選擇的注入我們的生活方式，這或許是為了參觀IKEA博物館而開始的小鎮旅行，但在Älmhult的寧靜氛圍中，能獲取更多的體會，走一趟起源之處，或許你會重新看待這個品牌。

▲IKEA起源小鎮Älmhult。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA起源小鎮Älmhult。（圖／記者蔡惠如攝）

順道一提，英格瓦為何決定要開始做家具？除了當時家具公司Gunnar's Factories受到歡迎、讓他擁有初步想法之外，當時他也意識到自家斯莫蘭省莫克倫湖旁的茂密森林、有許多小型木工工廠後，決定開啟家具市場。

那個決定，其實是來自他童年時期流連的森林裡，機會由此而生，在英格瓦的堅持下壯大，根據Statista的資料，2023年IKEA全球的年營業額達到476億歐元，折合台幣約1兆6412億元，最初的起點來自斯莫蘭的自然森林，現在門市內的兒童遊戲區也以斯莫蘭為名。

關鍵字：

IKEA, 家具, 博物館, 旅館, 小鎮, Älmhult

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