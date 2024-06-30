又一個韓星愛牌登台！可愛小逗點高人氣　Jennie、金秀賢同款買得到

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又一個韓國小眾潮牌登台開賣！Jennie、太妍、金秀賢等韓星們身上出現過的可愛小逗點品牌Rest&Recreation在台灣可以買到了。

近年領著街頭流行趨勢的韓國設計師品牌們受到許多人的喜愛，現在又有一個韓國流行品牌登陸台灣開賣，在社群上擁有高人氣的Rest & Recreation可以在台灣直接買到手了！

快速認識韓國設計師品牌Rest & Recreation

2022年由韓國設計師金智恩（Jieum Kim）創立的休閒服飾品牌，品牌以英文單子“Rest”（休閒）和“Recreation”（娛樂）的組合命名，傳遞品牌想在輕鬆悠閒的穿搭中展現獨特風格的概念，並以單字縮寫「RR」標誌為人所熟悉，與逗點相似的Logo設計也非常有記憶度，在BLACKPINK Jennie、IU、金秀賢等韓星偶像們的私服穿搭中都能看到品牌的身影，也讓Rest & Recreation在創立兩年間人氣大漲！

韓星私服都在穿



無論是機場穿搭或是社群私服分享中，都能看見韓星穿著可愛逗號單品的照片，其中Jennie、張員瑛、太妍都穿Rest & Recreation的背心、針織衫以及長袖上衣亮相，而金秀賢則是在粉絲的機場時尚照中配戴過大型逗點標誌的黑色棒球帽！

編輯推薦5單品

在休閒感的單品中運用剪裁注入巧思，搭配上可愛有識別度的經典標誌與粉嫩色系，以下5款入門單品包括連帽拉鍊外套、經典Logo背心以及棒球帽都已在選物網站THE SPAACE上線開賣。

Jennie同款的Logo背心，經典百搭，也非常有當季感。

▲RR Logo 坦克背心，NT$1,180。

黑色款Logo背心，俐落休閒，也很修飾身形。

▲RR Logo 坦克背心。

金秀賢同款棒球帽，黑色款百搭實用。

▲RR Logo 棒球帽，NT$1,880。

柔和溫潤的奶茶色，作為穿搭配件成為造型亮點！

▲RR Logo 棒球帽。

春夏新系列中的連帽外套，短版設計俏皮可愛，讓身形更顯修長。

▲RR 雙向拉鍊連帽外套。

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