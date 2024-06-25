醫師教你怎麼挑防曬才對？5大細節能否防堵長短波是關鍵

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、abib.official IG

夏季即將來臨，面對烈陽，防曬絕對是愛美女性的必備單品，不只是防曬黑，更是要預防曬老，不過市面上擁有眾多的防曬商品可以選擇，該怎麼挑選才能選到好的產品？皮膚科醫師蔡依倫就推薦5個重要的方向，建議這樣挑就對。

1.注重防曬係數，更要有專業認證，目前台灣缺乏檢查制度，防曬係數任廠商標示，而全球歐盟的標準最嚴謹，防曬品所具備的強度與廣度都是目前最完整的標準，因此建議可以挑選有歐盟認證的產品。

2.寬頻防曬，才能全面抵抗紫外線，也就是針對UVB、短波UVA、長波UVA紫外線的穿透力進行阻擋。

3.不僅防禦，也要增強肌膚自己防禦力，因為防曬並不能阻擋100%的紫外線，因此，養成健康的肌膚抵禦紫外線的能力也會較好。

4.質地清爽，不讓肌膚造成負擔。

5.抗水配方，不用擔心防曬效果。

【推薦單品】

＃AHC 極致防禦零油光防曬棒，14g、售價750元

韓系「防曬棒專家」AHC針對不同的肌膚問題與狀態，推出超多款防曬棒，繼粉紅色亮白防曬棒、橘色物理性防曬棒之後，2024年夏天全新發佈「小黑盾」極致防禦零油光防曬棒，黑色包裝不僅看起來超厲害，控油效果更是非常適合台灣夏天，使用起來完全沒有存在感的清爽層級，根本人人都該有一支，獨特添加礦物成分「爐甘石粉」，有效吸附多餘油脂，清爽零油光，補擦、上妝前用都很可以。

＃專科 全效抗汗防曬乳，40ml、售價290元

夏季當然少不了戶外活動，專科就推出全新的全效抗汗防曬乳，清爽的乳液質地，塗抹瞬間不僅可以為肌膚保濕滋潤，同時水感完全不黏膩，在肌膚表面形成全方位防禦網，重點是肥皂就可以輕鬆洗淨，臉部身體都可以使用。

＃Valmont 煥白造光防曬乳，30ml、售價6000元



瑞士頂級品牌Valmont選用阿爾卑斯山最純淨的天然成分，包括白桑果精萃、人蔘、鑽光植物精萃複方等，水潤的質地不僅可以呵護肌膚，更可以隔絕紫外線或是都市霾害的傷害，全方位防護肌膚不受外界刺激，同時SPF50、PA++++的係數，高強度防衛好安心。

＃蘭芝 完美新生5D全能防曬精華，50ml、售價1400元

集結防曬、保濕、抗老於一身的防曬精華，針對25歲以上不想提早老化的肌膚，提供更有效的呵護解答，可以抵抗紫外線之外，更可以透過內含的5D玻尿酸、3重PRO膠原蛋白胜肽、生物類黃酮化合物等，塗抹同時一邊修護肌膚。

＃ADDICTION 水透癮防曬乳（柔光），30g、售價1100元

日系品牌的防曬乳向來都很水潤保濕，ADDICTION針對臉部設計防曬乳，裡面添加高達90%的美容液成分，簡直超奢華，淡雅的藍紫色珠光修飾肌膚蠟黃自然不死白，輕透提亮一抹有感，甚至可以使用在肩頸位置，夏天穿平口衣也好白皙。

＃曼秀雷敦 水潤肌超保濕極效防禦防曬露，100g、售價419元

需要戶外活動又想給肌膚最全面的防護，曼秀雷敦推出極效防禦系列，其中，清爽質地的防曬露使用起來超級水感，會在肌膚形成UV防禦膜，全方位阻隔紫外線，光耐久微膠囊分子可以更持久的呵護皮膚，耐水耐汗。

＃曼秀雷敦 水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露－薄荷綠，80g、售價369元

曼秀雷敦漸層小紫瓶防曬乳上市之後，因自然的肌膚提亮效果，深受很多小資女喜愛，針對女孩常見的肌膚泛紅、痘痘問題，2024年再度推出薄荷綠色選，一瓶就可以校正肌膚NG狀態，重現自然平滑膚況，後續上妝也更省力。

＃1028 超能曬水感防曬乳，40ml、售價350元

最近全面發展美妝工具小物的1028在彩妝上持續鑽研，推出全新的水感防曬乳，裡面添加維他命 B3、B5、積雪草植萃、植物角鯊烷等成分，上妝之餘也可以保養肌膚，同時水感的質地完全沒有黏膩感，讓人每天都想用。