fb ig video ETtoday search mobile

膠原蛋白什麼時候喝最有效？7大迷思專家一次破解

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、goodal_official IG

許多愛美的女生都會在日常補充膠原蛋白，期待肌膚可以又嫩又Q彈，不過，對於這樣的美容保健飲品，卻充滿著很多疑問，網路上也有各種不同的說法。到底膠原蛋白要在什麼時間點喝效果最好？一次要喝多少？專門研發膠原蛋白飲品的專家提出7大疑問解析。

膠原蛋白,保養,抗老,肌膚,FANCL,三得利，圖／IG

【膠原蛋白7大飲用迷思解析】

Q：膠原蛋白飲什麼時候喝最好？

A：很多人會覺得早上起床空腹喝最好，但其實當下的腸胃尚未開始蠕動，喝下去之後不易吸收，建議可以在吃完飯之後喝，另外，晚上睡覺之前飲用，搭配身體晚間的自動修補機制，效果更好。

Q：一天到底要喝多少才夠呢？

A：以飲用類型的膠原蛋白來說，一天一瓶就足夠了，喝到2瓶雖然補充得更多，但實際上無法達到1+1的2倍效果，所以一天一瓶會是最有效率的補充方式。

Q：粉狀的膠原蛋白好還是液狀的呢？

A：粉狀與液狀以劑型而言，功效差異並不大，重點在於是否有相對應的複合配方，有些膠原蛋白粉為比較單一的成分，相對來說能夠提供的營養也比較少，建議可以選擇一些美顏的複方，全方位補充。

膠原蛋白,保養,抗老,肌膚,FANCL,三得利，圖／IG

Q：想省錢，膠原蛋白一次喝半罐，剩下冰在冰箱。

A：這樣是錯誤的方式，建議開封之後，就儘速喝完，以免營養成分接觸空氣之後，迅速流失。

Q：膠原蛋白的保存方式需要冰到冰箱嗎？

A：建議放在常溫下、不要照射到太陽的地方，直接飲用即可。

Q：膠原蛋白要喝多久才能看見效果？

A：如果之前都沒有喝過膠原蛋白的人，連續喝一周，在洗臉之後，通常摸臉就可以感覺得出來；但建議連續喝3個月最好，通常肌膚的更新機制約為28天一次循環，膠原蛋白飲品是從內在補充，因此，建議連續經過2、3次週期的循環之後，肌膚的改變會更有感。

Q：膠原蛋白到底要怎麼挑選？

A：要選擇能夠真正可以被腸道吸收、作用在肌膚上的產品，另外，有品牌研究認證、值得信賴的品牌也是挑選的關鍵。

Tips：如果長期有便秘問題的女生，建議先從調理腸道健康開始進行，等便秘問題改善之後，再搭配膠原蛋白，以免無法被吸收。

【推薦單品】

＃FANCL 三肽膠原蛋白飲料

▲東璧堂,DHC,FANCL,保養,。（圖／品牌提供）

膠原蛋白最有名的FANCL以無添加深受消費者喜愛，特別由日本研究室發明推出能夠補充肌膚的膠原蛋白成分，分子小容易吸收，協同維生素 C、維生素 E、輔酵素Q10等配方，能夠讓肌膚全方位的澎潤彈力，重現年輕緊緻。

＃三得利 蜜露珂娜膠原蛋白粉，售價1830元

▲LA MER,benefit,三得利,保養,毛孔,抗老,。（圖／品牌提供）

老化是形成毛孔粗大的重要原因，加上膠原蛋白的流失，會讓膚況越來越不細緻，來自日本的三得利齊下膠原蛋白粉在台灣熱銷10年，穩居冠軍寶座，粉狀的劑型隨身攜帶超方便，一天一包就可以迅速補充抗老能量，而且完全沒有腥味，淡淡奶香讓人一條接著一條。

►吃了34年都沒發現！小熊軟糖包裝竟然是這樣開　超強收納巧思簡直顛覆童年

►李英愛背焦糖色大包鬆弛感滿點！公主切髮型臉又瞬間小一半

►「三星長公主」黑白穿搭好低調！超稀有百萬腕錶上手　始祖款曾飆破5千萬

關鍵字：

膠原蛋白, 保養, 抗老, 肌膚, FANCL, 三得利

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

肯德基出「柯基屁股蛋塔」超軟萌！Q彈白色竟然是棉花糖

肯德基出「柯基屁股蛋塔」超軟萌！Q彈白色竟然是棉花糖

越愛態度越冷淡的星座男！TOP 1心動也不知　等發現連自己都會嚇到

越愛態度越冷淡的星座男！TOP 1心動也不知　等發現連自己都會嚇到

試開箱／美甲沒想法？日本超流行「幾何指彩」時髦又百搭

試開箱／美甲沒想法？日本超流行「幾何指彩」時髦又百搭

你在職場的心理年齡是幾歲？愛喝它是久經沙場的老屁股 櫻花妹洗版IG的「冰川藍」唇蜜！仙氣感滿分又視覺降溫 19萬粉絲狂讚！《哈利波特》必喝「奶油啤酒」在家也能做 3步驟畫出人見人愛「微笑唇」　好人緣、桃花運全部滾滾來 邊佑錫工裝風帥氣飛台見粉絲　189cm暖男魅力狂比愛心超甜 吃真的能帶來快樂！3大類抗抑鬱食材　每天吃還能嚴防腦老化 跟著Jennie、Haerin買球鞋！黑白款式時髦又百搭

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面