尾花大輔請辭MUJI Labo創意總監　店舖現售將絕版

▲尾花大輔請辭MUJI Labo創意總監，本季度將是他在無印良品的最後作品。（圖／翻攝無印良品官網）



記者蔡惠如／綜合報導

無印良品MUJI Labo創意總監尾花大輔今年迎來最後一個季度，他在近日於自己的社群網站上宣布將離職的消息，在無印良品任職9年，服飾系列在他手上出現巨大的銷售增長，他總切合著無印良品的品牌精神，推出適合所有人的服飾設計獲得許多消費者支持，他的離職也代表無印良品的服飾產品，將呈現新的篇章。

尾花大輔不僅是無印良品MUJI Labo的設計總監，也是日本男裝品牌N.Hoolywood的創辦人，該品牌在Hi-Casual的形象經營成功，簡潔俐落加上美式復古融合出的潮味，介於時尚與有型之間更有獨特態度，受到許多「高級潮」人士青睞，9年前入主無印良品MUJI Labo主導設計，帶入全新視角與理念，更讓其服飾系列擁有不一樣的靈魂。

簡單一向是無印良品的中心思維，與尾花大輔擅長的俐落簡潔、擁有高級感的設計相符，在尾花大輔的聲明中，他表示：「在創始人所創立的理念基礎上，我解讀公司的歷史，致力於探索新的生活循環方式，並參與了多種不同的項目。」

通過減少穿衣的動作來創造時間，追求必要的簡約細節，並且製作出舒適、輕鬆的衣物，這些衣物成為生活循環的一部分，而不僅僅是規格上的產品。我認為我一直在創造各種這樣的物品。



最後，他闡述能夠在生活方式不同的亞洲和歐美地區也獲得支持，給了他很大的信心，希望大家今後也能繼續支持無印良品。

而這個季度也是尾花大輔在MUJI Labo的最後一舞，喜愛他設計的無印顧客們可別忘了買一件來收藏喔。截至目前，無印良品尚未發表新任MUJI Labo創意總監人選。