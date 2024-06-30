深唇偽素顏「飽滿唇」技巧！肉色遮瑕比粉底更自然　乾淨如天生柔嫩

文／美人圈

先前分享許多深唇適合的偽素顏唇膏！但唇妝要乾淨漂亮，其實有不少技巧，尤其深唇人別再只是用粉底遮瑕，這反而會使唇妝看起來發灰、顯髒，尤其現在偽素顏妝容當道，從底妝、眼妝到唇妝都追求「乾淨、自然」才能更顯嫩，以下就分享深唇人如何畫出偽素顏且乾淨的「飽滿唇」技巧！

深唇偽素顏「飽滿唇」技巧

1：妝前先上護唇膏，畫唇妝時要擦掉

想讓唇妝乾淨、飽滿，唇瓣當然不能乾燥、有唇紋！特別推薦在開始化妝時，就先在唇瓣塗抹護唇膏，接著依序完成化妝步驟，最後要畫唇妝時，再將護唇膏擦掉，此時唇瓣會飽滿、顯嫩，上起口紅更漂亮。

▲妝前先上護唇膏，唇瓣更飽滿顯嫩，上起口紅更漂亮。（圖／IG@mude_official，下同）

2：用「肉色遮瑕」比粉底更自然

很常畫完底妝，就把餘粉帶到唇周、唇瓣，試圖覆蓋唇色、達到修飾效果！不過這樣的做法，帶妝時間一長就容易顯髒、發灰，因此更推薦嘴角、嘴巴周圍暗沉的人，用肉色遮瑕膏少量遮瑕；若嘴角、唇周顏色是咖啡色，建議用橘色調遮瑕，整體會更乾淨。

3：眼影筆／臥蠶筆更能修飾

近期唇線筆再度開始流行！但唇線筆的首要目標是擴大唇部範圍，達到豐唇效果並非遮瑕，且通常質地較硬，若手法不夠熟練，容易破壞掉底妝、遮不住暗沉，使整個唇周更加顯髒。因此，(G)I-DLE彩妝師Haemin建議可用霧面的眼影筆／臥蠶筆，質地相對柔軟、更好描繪與扒在唇瓣，記得畫在暗沉唇緣後用手指暈染開會更自然，也需避免塗在唇中，避免唇瓣變得乾燥。

4：打底不可少，選擇「唇內側」的相近色

搞定遮瑕後，就絕對是要均勻整個唇色！因此必須打底唇色，尤其深唇，選色上建議是「唇內側」的相近色，整體會更自然。首先畫在下唇內側與上唇的唇珠左右內側寫個M字（下圖的左上白線處），接著用手慢慢向外暈染開，唇形就會更飽滿，後續再疊加喜歡的唇膏色即可！

如果更喜歡水嫩的唇妝，在打底完成後，選擇帶有水光感的唇膏，由內而外疊在嘴唇的正中間，再過渡暈染到唇線就好，甚至可以超出唇峰一點點，就能輕鬆完成，這樣的畫法是僅在視覺最高點的唇峰、嘴唇正中間帶有光澤，使唇瓣看起來更飽滿嘟嫩，不僅間接忽略掉相對暗沉的區塊，而且很自然。

5：用「刷子」定妝在唇周

最後就是用刷子少量定妝！用刷子沾取少量蜜粉，並針對剛剛額外遮瑕的唇周輕輕「點、壓」定妝，讓乾淨的唇周底妝維持更長時間，記得需小心取粉過量，避免唇周紋路被顯現出來。

▲最後用刷子少量沾取蜜粉在唇周定妝。（圖／IG@thetoollab_official、@mude_official）

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