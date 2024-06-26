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試開箱／ARMANI又來放火！宛如高訂絲質布料般輕盈的漂染腮紅露

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

在唇彩當道的近年，頰彩終於在2024年悄悄回歸，再度成為妝容必須的重點，但跟過去不同的是， 頰彩不再以獨立全新的色彩搭配，而是盡量與眼妝、唇彩運用同色系，打造出溫柔又有氛圍感的妝容，最近也有些頰彩好物，可以創造出自然紅潤的雙頰。

＃ARMANI BEAUTY 輕透亮絲光漂染腮紅露，售價1650元

ARMANI BEAUTY,Dolce & Gabbana,NARS,2aN,腮紅,頰彩,彩妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

ARMANI BEAUTY,Dolce & Gabbana,NARS,2aN,腮紅,頰彩,彩妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

向來以時尚伸展台為靈感的ARMANI今年同樣也以高訂絲質布料，打造出全新的漂染腮紅露，比起一般頰彩露更加輕盈貼膚的質地，水感質地能讓妝感更加自然貼膚，宛如就像是在肌膚輕覆一層薄紗般，既能透出肌膚原生質感，還能展現出細膩的紅潤，恰到好處的顯色度，新手也能輕鬆推拍開，完全不需要技巧，一次6個色選完全滿足日常妝容需求。

＃Dolce & Gabbana 天生美膚超持色眼頰兩用彩盤，售價1700元

ARMANI BEAUTY,Dolce & Gabbana,NARS,2aN,腮紅,頰彩,彩妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

把義大利西西里島的陽光濃縮成彩盤，Dolce & Gabbana的彩妝總是充滿活力與貴氣，這次推出眼頰兩用的彩盤6個顏色都很百搭，從亞麻布料汲取到的靈感，運用白色粉盒打造出此全新的系列，裡面柔粉色、珊瑚橘等，雖是粉狀卻添加義大利覆盆子和葡萄萃取，可以均勻服貼於臉部肌膚，創造細膩妝容效果。

＃NARS 炫色腮紅，售價1300元

ARMANI BEAUTY,Dolce & Gabbana,NARS,2aN,腮紅,頰彩,彩妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

專業彩妝NARS一顆封神的「高潮腮紅」，可以說是家喻戶曉的明星商品，在2024年終於迎來全系列的升級，一次超澎湃20色的腮紅，想要什麼色調通通都有，經典高潮色#777 ORGASM更是推出多盤姐妹色：#778 ORGASM EDGE、#776 ORGASM X、#775 ORGASM RUSH，每一盤都有獨特的美，意圖使人全包。

＃2aN 摩登雙色腮紅，售價490元

ARMANI BEAUTY,Dolce & Gabbana,NARS,2aN,腮紅,頰彩,彩妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

上市就受到小資女喜愛的2aN不僅氣墊受到歡迎，摩登雙色腮紅更是結合時下最潮流的膨脹色與收縮色，一盤就可以打造出少女感的澎彈肌膚妝效，同時還可以製造出深邃的漸層感，淡雅的色調多次疊加也不會讓人有厚重感，是一款任何人都可以輕鬆駕馭的單品。

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關鍵字：

ARMANI BEAUTY, Dolce & Gabbana, NARS, 2aN, 腮紅, 頰彩, 彩妝

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