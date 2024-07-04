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百歲醫生的人生智慧：「每件事都有它的時間，我們無需強求去理解」

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文／女子學

「我是誰？為何在此？我的時間如何運用……在生命的盡頭，什麼會讓我覺得不枉此生？」我們迫切地想解決這些問題，但急著回答它們前，先好好享受彼此間的來回互動，說不定能與自己更有連結。

相信大多數人都有聽過年長一輩的人說過，「我吃過的鹽比你吃過的飯還多。」這聽來有種「倚老賣老」的歧義感，但它其實想傳達的不外乎是「智慧來自生命的積累」。

《人間值得》是百歲醫生格拉迪絲．麥加莉人生靈性旅程的顯化，將她的個人與診療室內外的故事，濃縮成六個重要祕訣，告訴我們如何於人生中擁有真正的健康和幸福。麥加莉的分享引導充滿愛與包容，溫暖真摯的知見帶著我們找到並啟動「轉向生命」的關鍵，不過，「你的人生是你在過，只有你能療癒你的生命。」自身要有意願，才有可能與自己內在的生命能量有所連結，而漸漸地走向治癒之路。

▲如何在人生中擁有真正的健康和幸福。（示意圖／免費圖庫Pexels，下同）

「生命中的各種挑戰以不同形式告訴我們，必須在哪些方面做出改變。」

「每件事發生一定有它的意義。」前一陣子所聽到的這句話，與書中的祕訣五「每件事都是你的老師」不謀而合，我想這也許是給現階段的自己的某種暗示。「只要我們有勇氣去探索人生的智慧，人生就永遠有新的東西可以教我們。」如同麥加莉雖過了百歲，但仍能在每一天學習到一些新的東西，可能生命試圖想告訴我們一些事情，可是我們有在聽嗎？

人的一生中會遇到各種挑戰，或許壓力程度不一，但「人生是艱苦的」這個事實沒有誰能逃開，既然不能逃避，那我們能做的就是改變「看待事情的角度」。麥加莉在此處所提及的種種故事，不禁連結起身邊人所發生的事情，這才發現「傾聽」生命所搖的警鐘是多麼重要，要是忽視了，說不定會有更嚴重，甚至是不可挽回的後果發生。

「每件事都有它的時間，我們無需強求去理解。」

麥加莉在書中提到「時間的力量」，而這也是我在生活時常感受到的，當許多事情同時找上門時，若想盡辦法還是無法將它們安排妥當，我們會感到焦慮，但其實它們都按部就班地在發生，在歷經無數循環後，才學到接受「順其自然」是消除焦慮的良方。有些事情我們很想要它快速開展，但凡事欲速則不達，擁抱「醞釀」是很重要的，如同書中所說：「椰子成熟後，自然會掉落。」明白這個道理的那時，我們的生命也就會如酒那般，愈陳愈香。

我們也常以「年紀」為藉口，說自己不適合或來不及做某些事、學些什麼，「生命的每個時期都是年輕且及時的」，這句話重重地打在過往那些感嘆沒能做想做的事的每個自己。保有「成長心態」就不會停留在原地，要相信人生有無限可能，想做什麼去做，什麼時候都不算為時以晚的。

▲《人間值得》一書。（圖／ichirochen）

「治癒不是在選擇的那一刻發生，而是一個持續的過程。」透過《人間值得》中的六個人生祕訣引導，還有小冥想練習實踐，帶領我們踏上自己的靈性之旅，過程中用身體去感受各種新觀念，再慢慢思考如何把人生過得「值得」。

延伸閱讀

書寫，原來就是我：《你喜歡現在的自己嗎？》在提問與回答間，看見最原始的自己

《我就是我，不是誰的另一半》解開心中枷鎖，看見諸多稱號下的自我

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女子學, 閱讀, 書籍, 人間值得, 人生

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