4個IG攝影帳號可以追！比起刻意擺拍　記錄相愛瞬間的生活感婚紗更甜

文／女子學

近年來，婚紗攝影的拍攝風格日趨多元，有別於傳統華麗浪漫的婚紗造型，充滿「生活感」的簡約風格開始受到越來越多新人青睞。這種婚紗風格不再著重於精心格外的設計，而是更強調紀錄新人本身自然、舒適、自在的平時模樣，比起專為結婚所拍攝的婚紗照，反而更像一種記錄現在彼此相戀，即將一起走入人生下一階段的寫真。

如果說婚紗照旨意是想留存此刻心動的感受，那還有什麼比記錄日常互動更為合適呢？如果你對婚紗照的想法也是如此，那麼不妨關注以下幾個日韓Instagram帳號，他們的作品一定可以給你不少拍攝靈感。

1. libars_tokyo

Libars是一間攝影公司，主要提供的服務包含各類型寫真拍攝，如：到戀人相愛的地點、拍攝家庭寫真與婚禮紀錄等。他們的重要拍攝理念為：「我們拍的不是紀念照片。這是捕捉人生重要瞬間的藝術作品。」故在他們的攝影作品中，可以看到新人們自在的大笑、放鬆的表情，還有自由地做自己。

▲Libars的拍攝理念為：「我們拍的不是紀念照片。這是捕捉人生重要瞬間的藝術作品。」（圖／IG@libars_tokyo）

2. adorable_snap

這個帳號是由韓國的一位攝影師所經營，他所拍攝的照片場景大多在被攝者的家中、家附近的生活場景，更能拍出那種日常感。許多他的客戶在拍攝前都會擔心自己並非模特兒，會不會表現得不夠出色？但事實上真正的生活寫真便是如實呈現真實的自己，而非擺拍出刻意的模樣，那樣才會是最自然美好的呈現！

▲韓國的一位攝影師所經營的IG帳號。（圖／IG@adorable_snap）

3. w.yeowoon

w.yeowoon的帳號經營者同樣來自韓國，很多人在剛聽到生活感婚紗時可能會想這樣是不是會「太日常」而沒有婚紗感？其實婚紗照的定義本來就是看人，並不是一定要穿上正式西裝、華麗婚紗才叫做婚紗感。簡單穿上洋裝、戴上輕便頭紗，照樣能營造出結婚的儀式感，同時又不會讓人感覺拘束、難以活動。

▲w.yeowoon。（圖／IG@IG@w.yeowoon）

4. on_the_shot

最後一位韓國攝影師박언덕，他相當擅長捕抓細微的互動表情，比如兩個人互看時眼裡的愛意、彼此相處時自在放鬆的神情，在他的鏡頭下皆能將這些瞬間保存起來。「每次拿出照片的時候，都能想到那天拍攝的記憶與露出笑容的瞬間。」是박언덕相當在意的部分，因此在他的照片裡，你絕對不會找到尷尬對鏡頭笑的生硬表情。

▲韓國攝影師박언덕擅長捕抓兩人細微的互動表情。（圖／IG@_on_the_shot）

看完這些生活感婚紗的帳號分享，是否讓你對婚紗照的既定印象改觀了呢？生活感婚紗的出現引領我們重新思考婚紗攝影的本質，在拍攝結束、多年後回想起來，最讓人珍惜的究竟是完美無瑕的造型拍攝，還是那些不那麼完美，但卻是最真實的當下呢？

延伸閱讀

一次的幸福服務，一生的感動回味！艾葳精品婚紗總經理廖嘉今以「愛體貼入微」的專業，為新人創造永恆回憶

拋開二代的束縛！USERWATS 營運長簡瑞瑩用初心點亮未來，開創夜燈市場的隱性需求

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。