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是忘不了的初戀香氣！日本控鎖定大熱「金木樨」限定香氣保養

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記者李薇／台北報導　圖／shiro_japan IG、bcl_company_official、品牌提供

「一旦聞過就再也忘不了，和初戀一樣印象深刻」，這是日本人對於金木樨（又稱丹桂，桂花特別種）的評價，秋天除了賞楓，金木樨也是近年很受到關注的美景，跟台灣常見的桂花不同，更加鮮明的橘黃色、立體圓潤的花瓣精緻小巧叢聚生長，短暫20天左右花期在一周內迅速凋零，隨秋風飄落，展現出專屬秋季的蕭瑟景致；把握金木樨綻放的絕美與香氣，日本更推出多款香氛保養，讓人得以在不同季節，也擁有初戀般的戀愛氛圍。 

＃SHIRO 香氛香水－金木樨，40ml、售價1200元

SHIRO,樂絲朵,saborino,金木樨,保養,面膜。（圖／IG）

喜歡日系保養的人對SHIRO絕對不陌生，運用自然素材打造出簡單誠實的美麗能量，其非常經典熱賣的香氛香水，更是擁有日式恬靜質感與寧靜的氛圍，除了另外4款：皂香、白百合、白茶與伯爵茶香，金木樨絕對是必要品味的大勢香氣，帶有淡淡清甜花香的幸福氛圍，可愛卻不容易膩，宛如青春年少的白月光，皎潔又甜美回憶。

＃樂絲朵 L摩洛哥護髮精華油－金木樨，售價299元

SHIRO,樂絲朵,saborino,金木樨,保養,面膜。（圖／IG）

以受歡迎的摩洛哥油為基底，運用日本獨家超高壓技術，讓油體分子更細緻、好吸收，少量就可以幫助改善髮絲毛躁、受損乾枯的狀態，一抹輕鬆柔順，淡雅甜美的香氣更能增添好氣息，讓人一秒就可以有曖昧初戀氛圍，

＃saborino 早安面膜－限定金木樨

SHIRO,樂絲朵,saborino,金木樨,保養,面膜。（圖／IG）

憑藉涼感醒膚早安面膜風靡美容圈的saborino除了經典酪梨保濕型，每次針對不同季節也會推出限定款，去年秋季金木樨大熱的時候，就曾推出過同香氣的面膜，運用桂花搭配柑橘、蜂蜜的香氣，能提供肌膚清新舒適的美容感受，早上一片迅速保養完成。

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關鍵字：

SHIRO, 樂絲朵, saborino, 金木樨, 保養, 面膜

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