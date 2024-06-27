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9條的犀利金句狠狠治癒你：多做有趣的事、少想無謂的人

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▲▼盤點9條的犀利金句治癒你。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲心態決定心情，快樂可以自己選擇。（圖／翻攝自FB/jtbc drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

隨著年紀的增長，你的內心變得更成熟強大了嗎？生活中不如意十之八九，如果把不開心都記在心裡，有礙身心健康，不開心時，試試轉個彎換條路走，或許會有意外的驚喜等你去發現。覺得人生太難了的時候，看看以下這些治癒金句，讓人更有力量走下去。

#穿自己喜歡的衣服，和不累的人相處。

快樂是自己找的，既然可以挑選自己喜歡的衣服，朋友和戀人當然要選讓人不心累的對象。

▲▼盤點治癒人心的「溫暖金句」。（圖／翻攝自FB/JTBC drama）

#萬千不如意，睡得著就過得去。

心情不好卻解決不了的時候，就別去想了吧！趕快去睡一覺，醒來換個心態又會有不一樣的思維。

#多做有趣的事，少想無謂的人。

人生就是要不斷冒險，勇於嘗試讓生活充滿樂趣，別一心往死胡同走，別忘了你還有很多選擇。

▲▼盤點治癒人心的「溫暖金句」。（圖／翻攝自FB/JTBC drama）

#最高級的自由是不在意別人如何看自己

真正的做自己就是要順從自己心意，別管其他人怎麼說，重要的是你想怎麼做。

#有錢人都是大大方方的小氣，而窮人都是小心翼翼的大方。

有錢人和窮人是一線之隔，所謂的大方和小氣，只是看你用怎樣的視角看待而已。

▲▼盤點治癒人心的「溫暖金句」。（圖／翻攝自FB/JTBC drama）

#對討厭的人露出微笑，是一個成年人必須學會的噁心。

別把情緒放在臉上，這是成熟處世的人必學的第一件事情。

#不要周旋那些沒必要的人際關係，不僅浪費時間還佔用情緒。

把時間浪費在值得的人身上，別把時間花在那些奇怪的小事，還會壞了你的好心情。

▲▼盤點治癒人心的「溫暖金句」。（圖／翻攝自FB/JTBC drama）

#如果你覺得某人過得很好，這只能說明你和他還不夠熟。

別老是羨慕別人，你看見的不一定是真的，只是別人想表現給你看的樣子而已。

#如果你能在浪費時間的過程中得到快樂，那就不叫浪費時間。

你可以花很多時間放空，你也可以花很多時間學習，但若是你在其中得到快樂，這件事情就是值得的。

關鍵字：

心情, 快樂, 治癒, 金句, 心態

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