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酷暑降溫有解！5款「涼感保養」推薦　讓你自帶送風模式

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記者曾怡嘉／綜合報導

夏季高溫悶熱，不少品牌推出涼感保養單品，讓你在保養同時，肌膚清爽涼快，幫助降溫舒緩，讓你安然度過酷暑。

▲▼涼感保養。（圖／品牌提供）

▲愛康 私沐涼感巾。

專為私密肌設計的濕紙巾，選用植萃薄荷溫和涼感，搭配細緻柔軟的水針不織布，添加保濕配方加強鎖水，以弱酸成分呵護，使私密肌加倍舒涼，重返乾爽、無負擔的環境。

▲▼涼感保養。（圖／品牌提供）

▲思波綺瞬亮涼感洗髮乳（升級版）， 490ml，290元。

去除頭皮油脂的高度潔淨效果，能完整去除堵塞毛孔的髒污油脂，並添加薄荷醇與胡椒薄荷萃取兩種薄荷複合物，讓頭皮清爽涼快有感，完美對抗熱浪來襲

▲▼涼感保養。（圖／品牌提供）

▲AESOP 苦橙甦活身體凝膠，150ml，1,300元。

苦橙甦活身體凝膠富含可軟化舒緩肌膚的蘆薈和泛醇成分，以及具有清涼作用的苦橙、葡萄柚和檸檬萃取，可使肌膚柔軟、清涼。尤其適合不願在天氣炎熱時塗抹油膩乳霜的人群。

▲▼涼感保養。（圖／品牌提供）

▲RMK 沁涼保濕美肌露，150ml，1,450元。

賦予夏天肌膚沁涼舒緩的降溫，清爽的舒適膚觸、具有透出清涼的水潤質地，感受清新舒爽的沁涼薄荷與西洋梨香氛。

▲▼涼感保養。（圖／品牌提供）

▲MALIN+GOETZ 尤加利舒緩身體凝膠，220ml，1,750元。

凝膠的水凝質地能讓肌膚煥然一新並補充水分。改善皮膚質地、光滑度和屏障功能。等同臉部保養的品質配方強化屏障並打造舒適的護理體驗。尤加利具有清爽、修復的成分，為身心帶來舒緩的感官體驗。

關鍵字：

保養, 涼感, 高溫, 夏季, 品牌

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