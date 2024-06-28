《墨雨雲間》15大霸氣金句：「不管世人如何議論我，討人厭，活千年」

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝墨雨雲間微博

以復仇為主題的古裝陸劇《墨雨雲間》，主演吳謹言再度化身復仇女神，攜手王星越飾演的霸氣肅國公，一步步展開復仇大計、捍衛公道，快節奏爽快劇情，加上一眾高顏值演員齊聚，一開播就爆紅，不僅劇情備受關注，劇中也有不少經典台詞金句引發熱議，被讚人間清醒、霸氣十足，快來哪一句看看你最有感。

＃天道不公，我們的公道，我親自來要。

＃如果這是天命，我非要逆天而行，讓他們好好看看，我怎麼從這一灘污名中踏出去。

＃人在微末之時，宛如落葉，命運飄零，半分由不得自己。

＃那些人怕什麼？怕你活著，怕你我耳聰目明地活著，看他們的下場，活著才是對那些想要你死的人，最好的反擊。

＃絕望之中的人，總是希望能有人伸手，所以我就想拉你一把。

＃我不管世人如何議論我，如何詬病我，討人厭，活千年。

＃摔過一次也不要怕，更不要因為這樣而畏縮不前，你要忘記那個坑，繼續往前走。

＃我要拿回，本該屬於我們的人生。

＃對於人犯來說，驗明正身很重要，但對於人來說，不必事事分明。

＃有時候呢，活著需要一種運氣。否則就算我這次救了你，你也活不久了。

＃前世今生，盡興就好，永遠不要因為別人，而委曲求全去做另外一個人。

＃不管發生什麼事，活著才是最重要的，活著才有重新開始的機會。

＃識人不清不是你的錯，錯在辜負你的人，你又何必用他們的錯來懲罰自己呢？

＃在這個世道上，總要有人敢回頭問因果，向前要公道。

＃我死不了，但我可以看著你們死。

