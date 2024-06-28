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IKEA夏季絕版品出清千項5折起　1399元視覺涼感被套組699帶回家

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記者蔡惠如／綜合報導

即將邁入台灣最熱的時節，當然我們非常樂見夏日商品特價，IKEA夏季絕版品出清即起開跑，整整4周期間，店內超過千項商品5折起優惠，包括視覺涼感的湖水綠被套、亞麻混紡的雙人被套組下殺4折，不到千元就能買回家，家具也出現最高8,000元優惠，這種優惠真的是來的剛剛好。

▲IKEA夏季絕版品出清。（圖／業者提供）▲IKEA夏季絕版品出清。（圖／業者提供）

▲IKEA夏季絕版品出清，RÅGBLOMMA單人被套（左）、ÅKERFIBBLA雙人被套（右）下殺4折起。（圖／業者提供）

IKEA夏季絕版品出清即起至7／24為期4周，推出千項精選商品限時限量5折起，從臥室、書房到客廳家具、家飾最高可省近8,000元，另加碼銅板價好物，花小錢就能輕鬆打造居家新氛圍，還有精選被套優惠，雙人組最高現省1,500元，單人被套組不到700元就能帶回家，此外絕版品出清期間，單筆消費滿500元以上，再加送一張ISTAD保鮮袋滿額兌換券。

▲IKEA夏季絕版品出清。（圖／業者提供）

▲ÄNGSNEJLIKA雙人被套，原價1,799元，特價999元。

最能馬上更換臥室夏日氣息的單品，自然就是被套莫屬，IKEA夏季出清最有誠意的就是被套組優惠，最高有4折起的划算價，意即現在出手就現省一半，包括原價2,499元的ÅKERFIBBLA雙人被套，特價999元，等同現省1,500元；低飽和色的ÄNGSNEJLIKA雙人被套，原價1,799元，特價999元，直接現省800元；RÅGBLOMMA單人被套原價1,399元，特價699元就能帶回家，俏皮的藍綠格紋搭配湖水綠，加上涼感材質，帶來滿滿清爽感。

▲IKEA夏季絕版品出清。（圖／業者提供）▲IKEA夏季絕版品出清。（圖／業者提供）

▲船型KNOPARE掛鉤原價39元，特價19元；SUNDVIK衣櫃，原價8,499元，特價4,499元。

建議順便逛逛銅板價好物，原價39元的船型KNOPARE掛鉤，特價19元、原價99元的GLASIG小蠟燭燭台，特價49元。家具則有HEMNES玻璃門櫃，原價17,900元，特價9,990元，可現省7,910元、專為孩子設計的SUNDVIK衣櫃，原價8,499元，特價4,499元，也能現省4,000元。

▲IKEA夏季絕版品出清。（圖／業者提供）

夢時代即日起至7／9，聯手FUJI、OSIM、TENDAYS、LE CREUSET及虎牌等品牌，在三樓蛋型空間舉辦「涼感夏日生活展售會」，折扣最低3折起；同場加映1028品牌聯合特賣會，匯集近千款商品，提供民眾多元、便捷採買的好據點。

夢時代表示，活動期間於展區中指定消費滿3,000元，還送300元電子特別券。FUJI推出雙AI摩術椅展場優惠價108,800元，首四日限時加碼，消費滿2,000元送200元抵用券；TENDAYS量身紓壓床枕，現場主打單人即可輕鬆翻面的6公分「透氣涼爽薄墊」，並同步出售限量展示品及絕版品，最低優惠價4.5折起，消費滿5,000元另可現折300元，單品消費滿1萬元，加贈椅用蜂巢透氣網、滿3萬元贈頸部萬用枕、滿5萬元贈希臘風情造型萬用枕。

關鍵字：

家具, 特價, 夏季, 限時優惠, 清倉特賣

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