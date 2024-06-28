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凱莉愛牌MANOLO BLAHNIK進駐東區！引入男款、獨賣橢圓鑽飾高跟鞋必收

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記者鮑璿安／台北報導

來自英國的鞋履品牌Manolo Blahnik，因影集《慾望城市（Sex and the City）》主角凱莉不斷演繹，多年來成為婚鞋的代名詞，品牌繼微風南山店後終於再度拓點，近日於台北SOGO百貨復興館開設全新概念店，打造結合台灣在地風貌的竹林店裝設計，不僅首度引入紳士鞋履系列，開幕之際更獻上全新2024早秋系列，有哪些話題款式？一起來看看。

▲▼Manolo Blahnik 。（圖／品牌提供）

▲▼Manolo Blahnik 。（圖／品牌提供）

▲Manolo Blahnik 於台北SOGO百貨復興館開設全新概念店，打造結合台灣在地風貌的竹林店裝設計 。（圖／品牌提供）

Manolo Blahnik登台五年，全新的台北SOGO百貨復興館店裝設計也入境隨俗，由資深空間設計師Nick Leith-Smith操刀，延續首店以台灣與竹林的文化情感延伸打造禪意竹林風格，穿插黃銅鞋架增加整體穿透感，從內而外散發迷人雅緻。

▲▼Manolo Blahnik 。（圖／品牌提供）

▲▼Manolo Blahnik 。（圖／品牌提供）

▲2024早秋系列以鮮明的風格展示了交錯圖形、波浪曲線和充滿雕塑感的新型鞋跟 。（圖／品牌提供）

▲▼Manolo Blahnik 。（圖／品牌提供）

▲今季更以引人注目的橢圓形裝飾，點綴上閃亮鑽飾元素，台北SOGO百貨復興館獨賣款 。（圖／品牌提供）

設計師Mr. Blahnik一貫喜愛在設計理念中加入建築藝術概念，這次2024早秋系列也不例外，以鮮明的風格展示了交錯圖形、波浪曲線和充滿雕塑感的新型鞋跟，以Alfredo Catalani的歌劇《La Wally》為靈感，在棱角分明的方形扣帶上鑲嵌了璀璨的長方形寶石；今季更以引人注目的橢圓形裝飾，點綴上閃亮鑽飾元素，無論正面或是側面欣賞，都能夠讓腳步線條更加俐落唯美。

▲▼Manolo Blahnik 。（圖／品牌提供）

▲HANGISI鞋履一躍而上玫瑰印花 。（圖／品牌提供）

▲▼Manolo Blahnik 。（圖／品牌提供）

▲(左)RANDY小牛皮樂福鞋；絨面革帆船鞋 。（圖／品牌提供）

標誌性的HANGISI鞋履一躍而上玫瑰印花，打造手繪植物印花與哥德式玫瑰圖案的大膽蕾絲，猶如步步生花；Maysale家族則擴展到平底鞋、穆勒鞋和高跟鞋，以優雅風尚走入日常。這次更在台首度引入紳士鞋履系列，增設男鞋專區，未來廣大男士們不光陪另一半逛街，也能順便挑選自己的愛鞋，本季提供男士休閒鞋、低筒運動鞋、絨面革帆船鞋等多元選擇，裝飾縫線的樂福鞋、配有功能性扣子的繫帶鞋皆體現了舒適與風格的同等追求。

▲▼辛芷蕾 。（圖／品牌提供）

▲▼辛芷蕾 。（圖／品牌提供）

▲辛芷蕾升格Roger Vivier新晉品牌代言人。（圖／品牌提供）

另一大指標性鞋履Roger Vivier，則宣佈大陸女星辛芷蕾升格新晉品牌代言人，她穿著簡單的黑色洋裝，綁起婉約的包頭髮型，自然靠坐在地上，演繹標誌性的方扣 Belle Vivier 高跟鞋及 Viv’Choc 系列，以黑白鏡頭淋漓盡致地體現了永恆優雅與女性力量。對此辛芷蕾表示：「很開心成為 Roger Vivier 品牌代言人並呈現出如此美麗的廣告作品，我十分喜歡 Roger Vivier 的法式美學，以及 Gherardo Felloni 的各式先鋒設計，期待能與 Roger Vivier 創造更多浪漫篇章。」

關鍵字：

鞋王, ManoloBlahnik, 台北SOGO, 概念店, 2024早秋系列

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