夢幻珠寶品牌10款戒指願望清單　單鑽、珍珠款通通太心動

文／LOOKin

agete戒指以唯美精緻輪廓與多樣的寶石鑲嵌設計十分獲得台灣女子喜愛，戒款不管單獨配戴或混搭各有截然不同氛圍，充滿細節的迷人層次讓agete成為女生們心目中最憧憬的夢幻珠寶品牌之一，而千元起到一萬多就能有非常多選擇，犒賞自己或送禮都很適合。

10款agete戒指願望清單

▲agete 5K 石榴石戒指，NT$9,200。（圖／agete ，下同）

石榴石溫潤深邃的暗紅色內斂卻醒目而無法忽視，搭配金色戒圈設計更凸顯紅寶石的純粹與精緻，推薦將同系列的單寶石戒指互相疊戴搭配，能讓整體風格更具層次、且知性又品味獨具。

▲（右上）agete 10K淡水珍珠尾戒，NT$10,200、（右下）agete 10K珍珠戒指，NT$11,300、（左）agete 10K淡水珍珠鑽石戒指，NT$11,900。

珍珠簡潔精緻同時古典雅緻、有著無可取代的高雅氣質，所以一直都十分受到女性歡迎，這幾枚珍珠戒指分別以淡水珍珠為主角、或是搭配鑽石鑲嵌更具柔和氣質，歷經年月後煥發出的溫潤光澤獨一無二，單獨配戴就擁有剛剛好的造型感。

▲（左）agete 10K鏤空花紋戒指，NT$11,900、（右）agete 10K琥珀戒指，NT$12,600。

兩款10K金材質的古典戒指，鏤空花紋設計可見品牌精湛製作工藝痕跡，繁複工法讓戒指單獨配戴就充滿層次，琥珀戒指則以古代建築為靈感而設計，主石兩側用長石點綴，細節精緻又具復古氣質。

▲（左）agete 10K淡水珍珠戒指，NT$ 12,600、（右）agete 10K黑玉戒指，NT$ 14,300。

此枚作品以棕色馬賽克工藝凸顯溫潤成熟色彩，中央鑲有一顆淡水珍珠更添復古雅緻感受，與其他戒款疊戴獨具風格；黑玉戒指則以深邃閃亮的黑玉、細緻柔和的金色與溫暖棕色鑽石等細節交織後，讓此枚戒指華麗且蘊含著神祕氣息。

▲（左）agete 10K羅馬玻璃切割戒指，NT$15,400、（右）agete 10K孔雀石石英戒指，NT$21,800。

以華麗繁複工藝呈現的切割戒指採用珍貴羅馬玻璃製作而成，玻璃會隨著時間銀化、呈現出的光澤感像極光一樣閃耀動人；另一枚孔雀石石英戒指則以地中海的宮殿為靈感設計，孔雀石上更覆蓋了石英、使得青綠色大理石紋增添了透明感，美麗且風格獨具。

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