fb ig video ETtoday search mobile

夢幻珠寶品牌10款戒指願望清單　單鑽、珍珠款通通太心動

>

文／LOOKin

agete戒指以唯美精緻輪廓與多樣的寶石鑲嵌設計十分獲得台灣女子喜愛，戒款不管單獨配戴或混搭各有截然不同氛圍，充滿細節的迷人層次讓agete成為女生們心目中最憧憬的夢幻珠寶品牌之一，而千元起到一萬多就能有非常多選擇，犒賞自己或送禮都很適合。

10款agete戒指願望清單

▲輕珠寶戒指 。（圖／品牌官網）

▲agete 5K 石榴石戒指，NT$9,200。（圖／agete ，下同）

石榴石溫潤深邃的暗紅色內斂卻醒目而無法忽視，搭配金色戒圈設計更凸顯紅寶石的純粹與精緻，推薦將同系列的單寶石戒指互相疊戴搭配，能讓整體風格更具層次、且知性又品味獨具。

▲輕珠寶戒指 。（圖／品牌官網）

▲（右上）agete 10K淡水珍珠尾戒，NT$10,200、（右下）agete 10K珍珠戒指，NT$11,300、（左）agete 10K淡水珍珠鑽石戒指，NT$11,900。

珍珠簡潔精緻同時古典雅緻、有著無可取代的高雅氣質，所以一直都十分受到女性歡迎，這幾枚珍珠戒指分別以淡水珍珠為主角、或是搭配鑽石鑲嵌更具柔和氣質，歷經年月後煥發出的溫潤光澤獨一無二，單獨配戴就擁有剛剛好的造型感。

▲輕珠寶戒指 。（圖／品牌官網）

▲（左）agete 10K鏤空花紋戒指，NT$11,900、（右）agete 10K琥珀戒指，NT$12,600。

兩款10K金材質的古典戒指，鏤空花紋設計可見品牌精湛製作工藝痕跡，繁複工法讓戒指單獨配戴就充滿層次，琥珀戒指則以古代建築為靈感而設計，主石兩側用長石點綴，細節精緻又具復古氣質。

▲輕珠寶戒指 。（圖／品牌官網）

▲（左）agete 10K淡水珍珠戒指，NT$ 12,600、（右）agete 10K黑玉戒指，NT$ 14,300。

此枚作品以棕色馬賽克工藝凸顯溫潤成熟色彩，中央鑲有一顆淡水珍珠更添復古雅緻感受，與其他戒款疊戴獨具風格；黑玉戒指則以深邃閃亮的黑玉、細緻柔和的金色與溫暖棕色鑽石等細節交織後，讓此枚戒指華麗且蘊含著神祕氣息。

▲輕珠寶戒指 。（圖／品牌官網）

▲（左）agete 10K羅馬玻璃切割戒指，NT$15,400、（右）agete 10K孔雀石石英戒指，NT$21,800。

以華麗繁複工藝呈現的切割戒指採用珍貴羅馬玻璃製作而成，玻璃會隨著時間銀化、呈現出的光澤感像極光一樣閃耀動人；另一枚孔雀石石英戒指則以地中海的宮殿為靈感設計，孔雀石上更覆蓋了石英、使得青綠色大理石紋增添了透明感，美麗且風格獨具。

NT.千元起輕珠寶飾品推薦！APM、agete、PANDORA這幾款百看不膩，戴好幾季都時髦又經典！

平價千元～萬元初「珍珠飾品」推薦：亞立詩耳環項鍊、Pandora手鍊、agete戒指…超美百搭不膩眼

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin, 輕珠寶, agete, 戒指, 飾品, 配件

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

夏天就變油頭人？專家教清爽去味秘訣：洗髮前「多一步」超重要

夏天就變油頭人？專家教清爽去味秘訣：洗髮前「多一步」超重要

減肥必知！營養師教「吃大餐不發胖」2招補救　千萬別做3件事

減肥必知！營養師教「吃大餐不發胖」2招補救　千萬別做3件事

減肥老是失敗？營養師曝「讓你瘦不了」5個壞習慣：第3超多人都中

減肥老是失敗？營養師曝「讓你瘦不了」5個壞習慣：第3超多人都中

亂擦沒用！「有效防曬」5關鍵　皮膚科醫師：防曬有正確塗抹方式 林柏宏輾壓女星當北影最貴氣公子　巧搭3600萬黃鑽耳環當胸針 侯佩岑、賈靜雯都愛編織包！BOTTEGA VENETA「Citta」早秋混色更可愛 Lisa〈Rockstar〉新曲MV造型辣翻！5大亮點直接預測2024年下一波流行 5個跡象代表你變成熟了　選擇「不在乎」很重要 8個自然理財法錢越存越多　逛街最好一個人去 真正的BabyBoss來了！「KidZania」宣布進駐南港三井LaLaport

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面