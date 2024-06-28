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分手前的3個殘酷「微妙變化」　總是你找他、吵架不再想解決

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▲星座。（圖／tvn_drama IG）

▲3個分手前的「微妙變化」，一旦出現了就要好好思考，感情是否要繼續下去。（示意圖／tvn_drama IG）

記者鮑璿安／綜合報導

會導致分手的往往不是什麼大事，而是從小事之中發現對方不再和以前一樣，擁有這種感受的同時，其實也就距離分手不遠了，就算對方還沒明說，以下幾個「分手前的微妙變化」，一旦出現了就要好好思考，感情是否要繼續下去。

１. 一直都是你在找他

無論是訊息或是面對面，一個人主動久了，這段感情就會失去吸引力，如果你不找他，他就不會來找你，很大程度上就代表雙方的感情其實可有可無，而且對方也沒有什麼動力維繫感情，從這個小地方就知道離分手不遠了。

２. 吵架不想解決，總是說分手

分手絕對不是可以一再拿出來說的事情，就像玩笑開久了，久而久之就變成真的，對於一段感情的珍惜與否，可以從吵架時的態度來觀察對方，發生爭執很正常，但是如果小事也要脫口而出分手，或是把分手當成解決辦法，如此消極的感情，也不值得擁有。

３. 在朋友面前很少提起你

曾經聽說過一句話，「喜歡一個人連眼神都能看出來」，相對而言，經常提起對方，就是喜歡的表現之一，但是如果另一半在朋友面前很少提起你，這段感情有沒有走心不得而知，可以確定的是，他並沒有想要讓朋友熟悉你，也沒有想讓你走入他的朋友圈。

關鍵字：

感情, 分手, 變化, 關係, 警示

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