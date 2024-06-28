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定頻冷氣「省電5用法」　2種使用者購買最適合

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▲▼冷氣,窗型冷氣 。（圖／記者許宥孺攝）

▲許多民眾目前還是適用定頻冷氣，幾種使用方式能讓它更省電，此為示意圖。（圖／記者許宥孺攝、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

今年夏日電價再漲，市場趨勢紛紛轉向變頻產品，但針對家中已經購買定頻冷氣的使用者而言，雖然知道不如變頻產品省電，但沒壞、還算新又捨不得換，或是租屋族房東已經裝好定頻冷氣，不能隨意更換、電費還是要付的情況，5種使用方式能讓定頻冷氣較為省電，不妨參考一下。

設定適當的溫度
將冷氣設定在25至27度C之間，是一個舒適又能減少電力消耗的措施。每調高一度，通常可節省6%至10%的電力。這對於經常在固定時間段使用冷氣的家庭相當受用，因為能有效地控制室內溫度，同時減少能耗。

▲▼有網友提問開冷氣會先開送風還是直接轉冷氣功能。（圖／取自免費圖庫pixabay）

維持冷氣設備的清潔
定期清潔冷氣的濾網和室外機散熱器，能提高運行效率，減少運行阻力。建議每兩周清潔一次濾網，每年檢查和全面清潔。

使用風扇輔助
在使用冷氣的同時，開啟電風扇或吊扇來均勻分布冷氣，提升室內空氣循環。這樣可以降低冷氣的運行負荷，同時增加舒適度，而且能在短時間內達到最佳效果。

▲▼電扇,電風扇,夏天。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

安排運行時間
根據需要合理安排冷氣的開啟和關閉時間，例如外出時關閉冷氣，夜晚或氣溫較低時減少使用時間。利用冷氣的定時器功能，預設冷氣開啟或關閉的時間，避免不必要的浪費。

檢查門窗密閉性
確保門窗的密閉性，避免冷氣流失。檢查門窗的密封條是否完好，必要時更換。良好的密閉性能能有效保留室內冷氣，減少冷氣的運行負荷。

▲▼買房,租屋,公寓,鄰居,冷氣,房東,陽台,中古屋,置產,房地產。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

此外，雖然市場趨勢目前以變頻產品為主，因為可以有感省電，但入手價確實較定頻機種多上3,000元至5,000元左右，對於初始成本敏感的購買者，如果你是「不常吹冷氣、使用冷氣時間不長」的人，如一天只在睡眠時間開2、3小時，較適合考慮入手定頻冷氣。

不過達人也表示，近年氣候變遷、天氣變化大，夏日可能會面臨的溫度越來越高，一台冷氣通常一買至少用上5年，很難說之後會不會改變使用方式，建議多查詢政府是否再釋出節能補助方案，最好還是選擇購買變頻產品為優先考量。

關鍵字：

省電, 定頻冷氣, 夏日省電術, 室內溫度, 冷氣使用方式

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