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「巴蜀大爺酸菜魚」進駐屏東環球　Woosa鬆餅屋桃園大江登場

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▲百貨暑假新餐飲。（圖／各業者提供）

▲百貨趁暑假來臨推新餐飲吸客，環球購物中心推出屏東市首間「巴蜀大爺酸菜魚」。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

迎接暑假的到來，Global Mall屏東店引進米塔集團旗下的川菜料理品牌「巴蜀大爺酸菜魚」，於商場5樓正式開幕。這是巴蜀大爺首次在南台灣和百貨商場亮相，專注於時下最受歡迎的酸菜魚料理，為年輕族群和家庭聚餐提供新的美食選擇。而以鬆厚鬆餅受到歡迎的Woosa洋食鬆餅屋，也在6／28正式在桃園大江購物中心開幕，也是南桃園獨家進駐。

▲百貨暑假新餐飲。（圖／各業者提供）

環球購物中心屏東店的「巴蜀大爺酸菜魚」主打三種口味的招牌料理，包括酸辣爽口的「巴蜀大爺酸菜魚」、鮮香撲鼻的「巴蜀正宗麻辣魚」以及酸甜可口的「番茄魚」，滿足不同顧客的味蕾需求。餐廳內裝潢具有濃厚的中式風格，大紅燈籠和繽紛的中式彩繪，營造出熱鬧喜慶的氛圍，讓人不由自主地聯想到香麻美味的四川。

▲百貨暑假新餐飲。（圖／各業者提供）

▲巴蜀大爺酸菜魚的「巴蜀正宗麻辣魚」嗜辣老饕建議點起來。

「巴蜀大爺酸菜魚」強調以三種大骨熬製湯底，加入獨家秘制醃菜、泡薑蒜、黃金菊花和多種辛香料，再配上新鮮的國產鱸魚片、老油條、五花肉片、娃娃菜和珍稀黑木耳，風味層次豐富。「巴蜀正宗麻辣魚」有16種進口辛香料和大骨熬製湯底，而「番茄魚」則適合不嗜辣的顧客，湯底以番茄和新鮮蔬果熬製，售價618元起。另創意川味料理「十三香吮指雞」、「椒麻咕咕雞」等。

業者表示，即日起至7／7內用消費點選酸菜魚、番茄魚或麻辣魚（2人或4人份）可享五折優惠；7／8日起消費滿500元，可獲得總價值500元的餐點優惠券，供下次消費時使用。

▲百貨暑假新餐飲。（圖／各業者提供）

大江購物中心今年進行全館店櫃改裝，除年初改裝完成的「時尚繽紛」及「粉漾潮流」二大主題區，引進ROBINMAY、D+AF、PROMESSA等品牌挹注活水及業績。近期已完成新櫃改裝的AS、Ure、SEIKO等30家品牌，而南桃首家「Woosa洋食鬆餅屋」，也於6／28正式對外開幕。

▲百貨暑假新餐飲。（圖／各業者提供）

▲百貨暑假新餐飲。（圖／各業者提供）
 
Woosa洋食鬆餅屋主打超人氣招牌商品「雲の鬆餅」、全天日系洋食、獨家湯丼飯及漢堡排，滿足老饕味蕾，雙人餐有奶油松露野菇貝殼麵、嫩煎牛小排咖哩飯、芒果冰淇淋鬆餅、唐揚炸雞及兩杯氣泡飲，售價1,308元。另為歡慶「Woosa洋食鬆餅屋」進駐大江購物中心，特別推出獨家新品「朵朵冰」，有二種口味雪山鮮奶、泰式奶茶，開幕期間點購可獲贈限量「朵朵冰扇」，送完為止。

關鍵字：

川菜, 酸菜魚, 洋食, 鬆餅, 新開幕

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