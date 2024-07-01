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誠品書店2024上半年暢銷書榜　史努比雙上榜療癒力太強啦

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▲誠品書店公布2024上半年暢銷書榜。（圖／業者提供）

▲誠品書店公布2024上半年暢銷書榜。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

誠品書店今（7／1）公布2024年上半年暢銷書榜，揭示了當前讀者的閱讀趨勢。這份榜單不僅反映出大眾對於心靈成長和財經投資的持續關注，也顯示了經典卡通角色在文學創作中的創新應用，經典漫畫史努比一舉奪得兩席，可見療癒還是力量大。

在這份榜單中，療癒系作品和投資理財類書籍佔據了多個席位。黃山料的《心很小 裝喜歡的事就好》位居榜首，緊隨其後的是摩根．豪瑟的《一如既往：不變的人性法則與致富心態》，為投資者提供了深入淺出的理財智慧。

▲誠品書店公布2024上半年暢銷書榜。（圖／業者提供）▲誠品書店公布2024上半年暢銷書榜。（圖／業者提供）

值得注意的是，美國漫畫角色史努比在這份榜單中表現亮眼，一舉佔據兩個位置。《今天不會都是壞事》和《好事即將發生》分別位列第三和第八名，這兩本書巧妙地將史努比的可愛形象與禪修智慧、心理學知識相結合，為讀者提供了應對生活困境的新視角。

▲誠品書店公布2024上半年暢銷書榜。（圖／業者提供）▲誠品書店公布2024上半年暢銷書榜。（圖／業者提供）

歷史類書籍也在榜單中佔有一席之地。《如果歷史是一群喵 13：大明皇朝篇》以幽默的方式呈現明代歷史，讓學習歷史變得輕鬆有趣。此外，受到動漫熱潮影響，《排球少年!! 10週年編年史》也進入了前十名，顯示了動漫文化對閱讀市場的影響力。

▲誠品書店公布2024上半年暢銷書榜。（圖／業者提供）▲誠品書店公布2024上半年暢銷書榜。（圖／業者提供）

在青少年和兒童書籍方面，《神奇柑仔店番外篇：神祕可疑的天獄園》登上榜首，展現了兒童文學中奇幻元素的持續吸引力。而在外文書籍中，《Poor Things》、《Hidden Potential》和《ハイキュー!! 10thクロニクル》分別在文學、商業和日文書類別中脫穎而出。

▲誠品書店公布2024上半年暢銷書榜。（圖／業者提供）▲誠品書店公布2024上半年暢銷書榜。（圖／業者提供）

誠品表示，即起至8月底，推出暢銷書籍全面79折起，外文漫畫也享有特別折扣。此外，使用「月月樂讀」購書金還可享受額外優惠，周五更有誠品點數三倍送的活動。暑假天氣創高溫，不妨買本自己喜歡的書在家慢活一下吧。

關鍵字：

誠品, 暢銷書榜, 療癒, 投資理財, 史努比

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