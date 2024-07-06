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腮紅膨脹色、收縮色、氛圍色怎麼分？手機拍照一鍵秒判斷　

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

腮紅畫得好，對於修飾臉型大大有幫助，不管是想要小臉或營造膨潤感都做得到，前提就是要「選對顏色」，一起來看腮紅要怎麼區分收縮還是膨脹！

腮紅原來有分膨脹色、收縮色、氛圍色

不只能增添氣色，腮紅顏色選對，還能用來小臉（收縮色）或讓臉頰膨潤（膨脹色），不過究竟要怎麼區分手上的腮紅是膨脹色、收縮色，還是氛圍色？

1.膨脹色

顏色比較淺、比較明亮，低灰階，就會讓視覺上看起來膨脹感，很適合用來修飾凹陷處、增加膨潤感。比如淺紫色腮紅就是很典型的膨脹色，可以用來畫出減齡或幼態妝感。

2.收縮色

顏色較暗，明度低、灰階高，視覺上看起來有收縮的效果，有點類似淺色的修容，很適合用來修飾較寬的臉型，也很適合打造高級感妝容。

3.氛圍色

介於膨脹色和收縮色，和膚色較相近，適合用來增添氣色，同時是很百搭日常的選擇。

一招教你判斷腮紅顏色

如果對顏色還是沒有什麼概念，還有一個很簡單的方法可以用來判斷腮紅屬性，那就是「同時拍下肌膚和腮紅的合照，然後將照片調成黑白色」。調成黑白後看起來發光的腮紅就是膨脹色、深色的就是收縮色，和膚色相近的就是氛圍色。

Tips：iPhone相機裡面按編輯，再選濾鏡，裡頭就有直接將照片變成黑白的選項，非常方便。

不同臉型的膨脹色與收縮色搭配畫法

由彩妝師Alice推出的彩妝品牌A.M Fairyland，也提出針對高顴骨、方圓、凹陷三種不同臉型的腮紅搭配畫法，趕快學起來！

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2024腮紅推薦！顯嫩減齡的百搭色集合，還有今年必學的3種頰彩畫法

● 紅遍全球的「生物纖維面膜」究竟如何做出來的？寵愛之名創辦人親自揭曉

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 腮紅, 彩妝, 氛圍

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