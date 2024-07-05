張員瑛搶先背新款托特包！簡約包身＋立體標　又一款優雅大包誕生

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

近年表現亮眼的Miu Miu除了掀起一陣Miu式穿搭之外，包款也非常有看頭，全新的大包IVY Bag一亮相，張員瑛立刻就背上，跟著編輯入坑新包。

近年勢頭強勁的Miu Miu以獨特的知識型千金穿搭，在時尚圈掀起了穿搭熱潮，不僅如此，在代言人張員瑛的加持之下，熱門包款也是一個接一個誕生，最近張員瑛再度背上全新的Miu Miu IVY肩包，皮革與帆布拼接的設計，隨性又百搭，一起來感受這款簡約大包的優雅魅力。

Miu Miu IVY包款5大迷人之處



少見的托特包型



「人間Miu Miu」張員瑛陸續背上多款Miu Miu新包，在早先的美國行中曝光的Arcadie matelassé皮革手袋之後，張員瑛再度搶先曬出最新的IVY托特肩包，這款包也是Miu Miu一直以來少見的大型包款，非常值得包包控關注。

皮革與帆布拼接立體Logo標誌



張員瑛選擇的這款IVY托特包，是以帆布拼接皮革背帶的款式，包包正面還有絎縫的皮革立體品牌標誌妝點，在對比色系與異材質的設計元素之下，這款包看起來活潑又實搭，除了帆布款也有皮革款可以選擇。

出遊通勤都適用的包內容量



作為Miu Miu少見的大包款，這款IVY托特肩包簡約的外型之下，也具有足夠容下A4文件與筆電的內容量，實用度與搭配度都很高，日常通勤上班或是周末逛街出遊都可以背上。

兩種包型選擇



IVY托特肩包除了張員瑛選擇的長型包款之外，還有另一款橫向包型可以選擇，除了拉鍊收納袋之外，還有可拆卸的收納小袋，將包款的實用性最大化。

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