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Balenciaga開巴黎紀念品店！托特包、馬克杯、磁鐵Logo小物搭奧運熱潮

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記者鮑璿安／綜合報導

購買紀念品是每一場旅遊實現儀式感的途徑，現在連BALENCIAGA也搭上巴黎奧運的旅遊熱潮！正式推出Souvenir Shop 系列，以巴黎街頭的紀念品為靈感，將品牌基因中的巴黎代表性物件一一投射在個性小物上，包含馬克杯、雨傘、鑰匙扣等，讓專屬BALENCIAGA製造的搞怪單品，成為最時髦紀念品。

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲SOUVENIR SHOP 系列將通俗的紀念品文化進行全新改造 。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

為迎接即將到來的巴黎夏季旅遊熱潮， SOUVENIR SHOP 系列將通俗的紀念品文化進行全新改造，當地標誌艾菲爾鐵塔、凱旋門等地標，驚喜注入了馬克杯、雨傘、有蓋瓷杯上，甚至帶來了法棍麵包造型磁鐵、鑰匙扣，讓眾多小配件可以與包款自由疊搭，演繹時下Y2K掛飾風潮。以「I love Paris」、「BALENCIAGA」以最為鮮明顯著的文字，訴說品牌對於巴黎的熱烈情感，進行滿版圖騰或是印花處理，一躍而上各種實穿的T恤、帽T服飾，超有在地性質。

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

當然，經典沙漏包Hourglass、Le City 機車包也在此系列中煥新登場，沙漏包標誌性的手柄上纏繞了凱旋門圖騰紅色絲巾，在原本的時髦簡約基調中流露滿滿法式情懷；Le City則有鮮艷桃色遇上艾菲爾鐵塔印花，演繹最浪漫的美學。即日起至9 月 23 日，Balenciaga 聖多諾雷(Saint Honoré)店將引入一個櫥窗裝置，展示在指定專賣店可售的系列收藏紀念品。

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲LE CITY SMALL BAG ；HOURGLASS SMALL HANDBAG 。（圖／品牌提供）

以度假衣物為主題，A.P.C. JJJJound 系列重新探討了男士夏日衣櫥的必備裝束，首個主題「Vacation Essentials」將實穿性放在首位，涵蓋短袖襯衫、領巾到短褲或泳褲的整體造型，以純粹的深色海軍藍搭配低調的 A.P.C. JJJJound 徽標，展現簡約雋永的時尚態度。 材質上更採用義大利製的有機棉與亞麻混紡面料，呈現夏日慵懶情感，泳褲則以 100%再生尼龍打造，呼應兩大品牌向來堅持的環保態度與企業責任，表面則帶有皺褶浮雕效果，優雅精緻。

▲▼A.P.C. JJJJound 系列。（圖／品牌提供、Photographer: Justin Chung）

▲▼A.P.C. JJJJound 系列。（圖／品牌提供、Photographer: Justin Chung）

▲▼A.P.C. JJJJound 系列。（圖／品牌提供、Photographer: Justin Chung）

▲A.P.C. JJJJound 系列。（圖／品牌提供、Photographer: Justin Chung）

關鍵字：

巴黎, 紀念品, BALENCIAGA, 旅遊, 時尚

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