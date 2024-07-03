台灣之光妮妃雅華麗登封！談變裝皇后特質「人生就是要放膽去做」

記者鮑璿安／ 綜合報導

妮妃雅今年（2024年）在知名變裝舞台《魯保羅變裝皇后秀》中贏得總冠軍，他的藝術性與創造力感染每一位觀眾，也將台灣文化推上世界舞台，這一次他成為VOGUE Taiwan七月號封面人物，聊起他對於美、變裝皇后的認知，讓大家一起直面他強悍柔美的特質。

▲妮妃雅被一眾信徒暱稱「蕉佛 (Banana Buddha) 」。（圖／VOGUE雜誌提供）

妮妃雅被一眾信徒暱稱「蕉佛 (Banana Buddha)」，鮮明的黃色系對他而言代表大膽快樂、選擇快樂和正向思考，他在訪問中提到：「你的美要自己負責，你想要什麼就想辦法達成，所以我從不依賴別人」自己獨立完成很多事情。我也覺得變裝非常有力量，當你看到鏡子中的自己，會感覺是重新創造自己的自由。」他在此次拍攝中，穿上Balenciaga西裝褲、白襯衫、連帽外套與緊身褲，讓個人魅力展露無遺。

▲妮妃雅身穿BALENCIAGA西裝褲、連帽外套、襯衫。（圖／VOGUE雜誌提供）

「這個冠軍我最想要獻給台灣。」妮妃雅說：「我自己其實沒有把它看得那麼重，當然很榮幸可以獲得這個獎項，但我覺得更重要的是作為一個代表，讓西方媒體有更多亞洲的聲音。從始至終，我上這個節目就是希望替亞裔發聲，我也知道這個總冠軍不是只屬於我個人的夢想，它屬於一個更大的願景，是為了一個長年被低估、被輕視的族群。」





▲妮妃雅認為皇后很重要的特質就是在展現自己，同時以發光發熱的姿態存在 。（圖／VOGUE雜誌提供）

對妮妃雅而言，皇后很重要的特質就是在展現自己，同時以發光發熱的姿態存在，啟發其他人也可以做自己喜歡的事。「變裝或是出櫃都需要勇氣，戴著假髮、頂著濃妝走在大街上也需要勇氣。我學到的事情，就是不要去害怕別人對你指指點點，人生就是要放膽去做，不做不知道會不會成功。」