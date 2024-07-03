fb ig video ETtoday search mobile

台灣之光妮妃雅華麗登封！談變裝皇后特質「人生就是要放膽去做」

>

記者鮑璿安／ 綜合報導

妮妃雅今年（2024年）在知名變裝舞台《魯保羅變裝皇后秀》中贏得總冠軍，他的藝術性與創造力感染每一位觀眾，也將台灣文化推上世界舞台，這一次他成為VOGUE Taiwan七月號封面人物，聊起他對於美、變裝皇后的認知，讓大家一起直面他強悍柔美的特質。

▲▼妮妃雅 。（圖／VOGUE雜誌提供）

▲▼妮妃雅 。（圖／VOGUE雜誌提供）

▲妮妃雅被一眾信徒暱稱「蕉佛 (Banana Buddha) 」。（圖／VOGUE雜誌提供）

妮妃雅被一眾信徒暱稱「蕉佛 (Banana Buddha)」，鮮明的黃色系對他而言代表大膽快樂、選擇快樂和正向思考，他在訪問中提到：「你的美要自己負責，你想要什麼就想辦法達成，所以我從不依賴別人」自己獨立完成很多事情。我也覺得變裝非常有力量，當你看到鏡子中的自己，會感覺是重新創造自己的自由。」他在此次拍攝中，穿上Balenciaga西裝褲、白襯衫、連帽外套與緊身褲，讓個人魅力展露無遺。

▲▼妮妃雅 。（圖／VOGUE雜誌提供）

▲▼妮妃雅 。（圖／VOGUE雜誌提供）

▲▼妮妃雅 。（圖／VOGUE雜誌提供）

▲妮妃雅身穿BALENCIAGA西裝褲、連帽外套、襯衫。（圖／VOGUE雜誌提供）

「這個冠軍我最想要獻給台灣。」妮妃雅說：「我自己其實沒有把它看得那麼重，當然很榮幸可以獲得這個獎項，但我覺得更重要的是作為一個代表，讓西方媒體有更多亞洲的聲音。從始至終，我上這個節目就是希望替亞裔發聲，我也知道這個總冠軍不是只屬於我個人的夢想，它屬於一個更大的願景，是為了一個長年被低估、被輕視的族群。」

▲▼妮妃雅 。（圖／VOGUE雜誌提供）

▲妮妃雅認為皇后很重要的特質就是在展現自己，同時以發光發熱的姿態存在 。（圖／VOGUE雜誌提供）

對妮妃雅而言，皇后很重要的特質就是在展現自己，同時以發光發熱的姿態存在，啟發其他人也可以做自己喜歡的事。「變裝或是出櫃都需要勇氣，戴著假髮、頂著濃妝走在大街上也需要勇氣。我學到的事情，就是不要去害怕別人對你指指點點，人生就是要放膽去做，不做不知道會不會成功。」

關鍵字：

變裝, 台灣, VOGUE, 妮妃雅, 冠軍

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

韓星Nana火辣比基尼太逼人　解放109公分美腿、蜜桃臀

韓星Nana火辣比基尼太逼人　解放109公分美腿、蜜桃臀

看到拖鞋還是可樂？測驗你的真實個性是怎麼樣的人

看到拖鞋還是可樂？測驗你的真實個性是怎麼樣的人

「追到就不珍惜」星座Top 3！第一名時刻留意新對象　交往後落差最大

「追到就不珍惜」星座Top 3！第一名時刻留意新對象　交往後落差最大

伊能靜：三伏天是最佳瘦身時間　保證瘦「三伏心法」公開 不挨餓輕鬆瘦！營養師教「佛系減肥」9秘訣：喝湯先撈掉油 日本皮膚科醫師推薦3種「抗衰老早餐」：水果選對才有用 熬夜加班還不能睡？「3個方法」幫助提升精神　工作更有效率 57歲李若彤超凍齡有一套！「防曬3寶」教你曬不黑也曬不老 不靠顏值卻超有異性緣　4個特質自帶「好感體質」最吃香 凡士林3種超外掛用法！去黑頭、當香膏　效果媲美專櫃保養

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面