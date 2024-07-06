7款繽紛高彩度文具推薦！浪漫紫無針釘書機、兩頁磁力整理本必收

文／Workworks職場人

讓你的辦公桌成為靈感的源泉！職場人們的辦公桌習慣放滿裝飾擺設，亦或是走簡單派，將每樣物品放得井井有序呢？本篇編輯將精選7款繽紛質感、不撞款的文具周邊，不僅能提升工作效率，還能帶來更多的愉悅感受。

繽紛高彩度文具推薦

1.可推式橡皮擦+削筆器

▲橡皮擦結合削筆器設計，每款72元。（圖／PINKOI，下同）



二合一設計超方便！MILAN橡皮擦結合附蓋式「單孔削筆器」及「集屑槽」設計，既輕便實用且外型可愛，橡皮擦材質均不含塑化劑及添加香料，使用上可減輕環境負擔。

2.海洋永續鋼珠筆

使用台灣廢棄漁網原料再生製成的「海洋永續鋼珠筆」，主打環保永續材質及療癒繽紛色彩，以晨曦黃、晴空藍、落日橘、晚霞紫、深海藍五種海洋色彩呈現一日之中海色的變化，職場人們最想收藏哪一款呢？

3.無針訂書機

全球熱銷千萬件的無針釘書機，利用按壓技術將紙張緊扣在一起，不僅解決了每次訂書針不足的問題，還能讓裝訂後的紙張更加平整，主打的馬卡龍色系外觀更是讓人愛不釋手，在KOKUYO單館買任一台灣限定美壓版，就會贈送限量KOKUYO Campus帆布斜背包。

4.金屬筆筒托盤

收納控必收！來自台灣品牌Laszlo Co, Ltd.推出「金屬筆筒托盤」，採取耐用的鋼製材質及鮮豔的配色，除了能作為收納筆架，托盤也能拿來存放便利貼、紙膠帶等小型文具用品，職場人們快買回放在辦公室，整齊排列辦公桌的置物區。

5.輕便版兩頁磁力整理本

再也不用擔心便利貼也容易掉下的問題！來自香港的Bravestorming推出的輕便磁力整理本，職場人們不僅可以自行設計版面，還能將此貼在電腦螢幕側邊，隨時查看，成為辦公室潮流引領者的必備之選，快用磁力整理本來打造屬於你的獨特工作模式吧！

6.韓國文創便條紙

來自首爾延南洞的韓國文創小店「Chanibear」，以自家設計的熊熊打造文創商品，從可愛雜貨、生活用品、辦公用品通通有，編輯推薦Chanibear的便條紙，共推出粉紅、綠、藍、紫4種配色，職場人們不妨將手邊的待辦事項，或是每日心情小語紀錄在雲朵便條紙上吧！

7.橘虎滑鼠墊

妞妞們平時習慣使用滑鼠墊嗎？韓國知名老虎插畫角色品牌「MUZIK TIGER」，推出超萌躺肥虎滑鼠墊，採用橡膠底設計，職場人們將滑鼠放上使用夠好固定，再也不怕使用滑鼠會有跑位的問題。

以上「7款繽紛高彩度」文具推薦，職場人們最喜歡哪一款呢？

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