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5個跡象代表你變成熟了　享受自己的改變

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▲▼「5個方法」教你正向思考，周一不憂鬱 。（圖／Unsplash）

▲隨著時光，自己也會在生活中有更多領悟。（圖／pixabay、unsplash、pexels，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

多數人抗拒變老，但時間會帶來成熟跟智慧，自信與豁達，那是無法速成的元素，知道什麼事物可以讓自己自在，找到生活的平衡點，對不重要的事情不在乎，不怕對別人說不，學會欣賞這些，比一直傷懷自己的外貌變醜，要聰明多了。

▲▼內向,害羞,思考。（圖／免費圖庫pexels）

▲隨著歲月愈來愈了解自己，更加自信。

可以不在乎
年輕的時候顧慮太多，不知選擇什麼才是對的，走過幾次錯誤後，你知道哪些不該選擇，哪些事根本不重要，你知道世界上的選擇沒有對錯，唯一的標準在自己身上，連快樂與否也是，對於看似寶貴而其實不需在乎的事，已經沒辦法影響你。

擁有說不的勇氣
有時你明明不願意，但其實說「不」是需要勇氣的，不是僅僅知道自己「不喜歡」這麼單純而已，擁有自信，知道自己夠堅強，就能比之前更容易說出「不」這個字，告訴對方我不想去、不接受、不適合。

▲頭髮,女性,秀髮,長髮。（圖／unsplash）

▲知道如何愛自己，讓自己真正開心，而不是一昧只想獲得。

知道愛自己的方式
年齡增長這件事，是不可逆、也無法阻止的過程，看著自己改變卻學著享受，變老不是「老化」，而是進化，繳出了青春外貌而成就的韻味，你知道如何讓自己快樂，感覺放鬆，知道哪種對象適合你，不再猶豫，你成為更好的人。

不被迷惑
當體驗過更多事物之後，對於金錢、奢華、外在評價，漸漸的不會被這些迷惑、被它們控制，了解這是一條永遠看不到盡頭的陷阱，唯一解救的方法，就是知道在什麼時候喊停，無限長大的慾望，或許可以讓你擁有源源不斷的成就感，但那絕不是快樂本身。

▲▼ 女性示意圖 。（圖／PEXELS）

▲面對失去可以流淚，但懂得站起來。

有能力面對失去
成長的過程，就是不斷地獲得跟失去，當我們正青春，不斷地失去時光跟選擇，然後交換在未來、選擇做自己的權利，體會其實自己不需要那些這些，純粹的面對平衡的生活、感情的命運，有時候禁的起失去的能力，不在於你擁有錢財的多寡，而是你是否夠堅強。

關鍵字：

成長, 自信, 變老, 生活平衡, 改變

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