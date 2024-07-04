噶瑪蘭15周年紀念酒濃郁馨香　黑松推蘇格蘭四大產區威士忌

▲噶瑪蘭15周年紀念酒，濃縮台灣風土的濃郁馨香，《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣威士忌市場持續蓬勃發展，多家知名品牌紛紛推出新品搶攻商機。近日金車噶瑪蘭和黑松公司分別推出15周年紀念酒和麥克勞德系列單一麥芽威士忌，為消費者帶來更多元的選擇。

金車噶瑪蘭為慶祝品牌15周年，特別推出兩款2009年單一年份原酒。這兩款珍稀酒品分別是OLOROSO雪莉桶和波本桶威士忌原酒，各限量15,000瓶和5,000瓶。噶瑪蘭利用台灣獨特的亞熱帶氣候優勢，將這批原酒陳釀15年，成就出層次豐富的風味，讓品者細細品味15年台灣土地上的馥郁芬芳。

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雪莉桶威士忌散發出深沉的果乾香氣，伴隨著奶梅、陳皮等蜜餞風味，口感如絲綢般滑順。波本桶版本則帶有明顯的蜂蜜和烤杏仁香氣，入口後還能品嚐到絲滑的杏仁豆腐質地，以及濃郁的熱帶水果風味。這兩款紀念酒不僅展現了噶瑪蘭15年來的釀酒工藝，也完整保留了品牌特有的風格。

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另一方面，黑松公司攜手國際洋酒集團麥立得，引進麥克勞德單一麥芽威士忌系列。這個系列包括了代表蘇格蘭四大產區的單一麥芽威士忌，分別是高地、島嶼、低地和斯佩塞。每一款威士忌都充分展現了其產地的獨特風味，讓品酒愛好者彷彿踏上了一趟蘇格蘭威士忌產區之旅。

除了產區系列，黑松另引進了一款台灣限定的哥年份酒款，28年的「麥克勞德窖藏單桶威士忌」，限量156瓶，主打由麥立得集團旗下知名酒廠的首席調酒師嚴格把關，要成為該品牌切入台灣市場高年份威士忌的先發。

噶瑪蘭15周年紀念酒售價為12,000元，可在全台噶瑪蘭展售中心、酒堡門市及特定酒專購得。而麥克勞德系列則可在黑松公司經銷通路上市。

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