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Jessica穿深U洋裝、丹寧背心化身性感運動員！曝最愛的台灣美食

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記者鮑璿安／台北報導

韓星Jessica（鄭秀妍）過去是女團少女時代成員，身兼歌手、演員時尚設計師身分，最近她登上《Marie Claire Taiwan美麗佳人》7月號雜誌封面，以「奧運」為題化身十項全能的勇者，分享她獨自一人時的休息充電方式，也聊起她最愛的台灣美食是火鍋。

▲▼Jessica。（圖／美麗佳人提供）

▲▼Jessica。（圖／美麗佳人提供）

▲▼Jessica。（圖／美麗佳人提供）

▲Jessica登上《Marie Claire Taiwan美麗佳人》7月號雜誌封面，以「奧運」為題化身十項全能的勇者。（圖／美麗佳人提供）

Jessica換上Polo Ralph Lauren丹寧條紋背心搭配條紋西裝褲，呈現她專屬的率性美感，站在體操吊環旁，游刃有餘地把優雅與力量做出完美結合。鏡頭聚焦在她的精緻五官上，Jessica還演繹了Celine黑色絲質洋裝，深U剪裁彰顯出Chaumet Bee My Love 18K玫瑰金鑲嵌明亮式切割鑽石項鏈，流露閃閃發光的樣貌，任何造型都難不倒她。

Jessica在訪問中透露自己的MBTI是 ESTJ（總經理），笑說：「我覺得測驗結果非常準確。雖然經常會在 E和 I之間游移，但因為從事演藝工作，我學會如何和別人打交道，儘管內心其實是蠻害羞的，比起 Social，一個人獨處會更自在。」

▲▼Jessica。（圖／美麗佳人提供）

▲▼Jessica。（圖／美麗佳人提供）

▲Jessica演繹了Celine黑色絲質洋裝搭配Chaumet Bee My Love 18K玫瑰金鑲嵌明亮式切割鑽石項鏈。（圖／美麗佳人提供）

Jessica日前來台工作，她表示：「每次來台灣，都會和朋友聯繫，如果有時間的話，就會一起吃飯，吃了很多美食，工作也能順利進行，Work Hard, Play Hard！」提及台灣美食，Jessica笑說自己特別喜歡吃台灣火鍋，每次來台灣都盡可能讓自己能吃到火鍋。聊到如果可以休息一個月，會想做些什麼？「如果能休息一個月，那真是太好了！我會好好充電，保養自己的皮膚和頭髮，試試各種美容產品，尤其是我代言的洗髮精。光是想像就讓人開心。」

關鍵字：

韓星, Jessica, 少女時代, MarieClaire, 雜誌

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