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巴黎奧運中華隊進場服細節曝！周裕穎操刀　台灣山脈、翻轉字藏巧思

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記者鮑璿安／台北報導

2024巴黎奧運正式進入倒數階段，本屆中華台北隊進場服形象照終於曝光，由台灣設計師周裕穎親自操刀服裝，攜手多位台灣之光藝術家合作，從胸針單品、服飾文字到圖騰印花，無不展現出台灣生命力，為選手打造更時髦、煥然一新的團服，有何不為人知的巧思細節，以下一次揭曉。

▲▼台灣代表設計師JUST IN XX周裕穎首度釋出進場服時尚大片。（圖／品牌提供）

▲台灣代表設計師JUST IN XX周裕穎（中）打造巴黎奧運中華隊進場服。（圖／品牌提供）

繼2020東京奧運後，周裕穎再度獲選擔綱進場服設計師，本次特別以中華奧運會徽原色為基調，將「山」、「海」、「城」、「原」等元素融合作為視覺概念，選用當代藝術家江賢二的畫作《台灣山脈》作為布料印花，將台灣山景染上海洋波光粼粼氛圍。周裕穎一貫擅長攜手在地藝術家跨界翻玩，特別邀請文字設計師林國慶打造的「Chinese Taipei」翻轉字進行的排列，為其注入「扭轉乾坤」的意涵。在台灣傳統習俗上，佩戴春仔花胸花代表隆重，纏花工藝師林佩瑩則製作國花梅花、油菜花胸針為西裝增加在地特性。

▲▼台灣代表設計師JUST IN XX周裕穎首度釋出進場服時尚大片。（圖／品牌提供）

▲▼台灣代表設計師JUST IN XX周裕穎首度釋出進場服時尚大片。（圖／品牌提供）

▲▼台灣代表設計師JUST IN XX周裕穎首度釋出進場服時尚大片。（圖／品牌提供）

▲台灣代表設計師JUST IN XX周裕穎首度釋出進場服時尚大片。（圖／品牌提供）

鞋款方面運用了嚴玉英工藝師織作的香蕉絲織片，將奧會色系紅、藍、白做為裝飾線，鞋面上的織紋來自噶瑪蘭族傳說「海龜報恩」中的海龜，祝福國手能帶著福報歸來，一雙鞋共有 20 顆心型圖案，成為細膩的巧思細節。

▲▼台灣代表設計師JUST IN XX周裕穎首度釋出進場服時尚大片。（圖／品牌提供）

▲纏花工藝師林佩瑩則製作國花梅花、油菜花胸針為西裝增加在地特性。（圖／品牌提供）

▲▼台灣代表設計師JUST IN XX周裕穎首度釋出進場服時尚大片。（圖／品牌提供）

▲鞋款方面運用了嚴玉英工藝師織作的香蕉絲織片。（圖／品牌提供）

本次進場服裝的材質更著重於永續環保，採用珖藝印花的低碳環保無水直噴技術，將《台灣山脈》畫作轉換為紋樣噴印在立體織紋的面料上，另外也考慮到運動員們的穿著感受，西裝外套與長褲使用涼感布料擁有絕佳彈性及透氣性，長久穿著也不悶熱，從內而外助力選手們取得傑出表現。

關鍵字：

奧運, 進場服, 台灣, 藝術家, 環保

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