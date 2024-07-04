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藍面帝舵表原來是賽車服色　配啞黑色陶質錶殼超帥

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▲▼Tudor,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲帝舵表與Visa Cash App RB F1車隊建立合作關係，推出車隊專屬的Black Bay Ceramic（碧灣陶瓷型）藍色款，163,500元。（圖／帝舵表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

賽車與錶的結合總令人熱血沸騰，帝舵表（Tudor）今年回歸賽車運動，與義大利Visa Cash App RB F1車隊建立合作關係，攜手車手丹尼爾里卡多（Daniel Ricciardo）及角田裕毅（Yuki Tsunoda）等共同開創佳績，第一步就是為車隊打造專屬的Black Bay Ceramic（碧灣陶瓷型）藍色款腕錶，第一眼就被與車隊制服相襯的藍色面盤吸引了。

▲▼Tudor,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲Visa Cash App RB F1車隊車手角田裕毅戴上帝舵表最新Black Bay Ceramic藍色款腕錶。

帝舵表從Visa Cash App RB車隊搶眼的制服色調獲得啟發，創作藍色面盤與錶帶車縫線的Black Bay Ceramic藍色款腕錶，41毫米直徑錶殼為啞黑色陶質材質，搭載通過瑞士聯邦計量科學研究所（METAS）測試獲得大師天文台精密時計認證的MT5602-1U型機芯，具絕佳的抗磁性。

▲▼Tudor,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲美國男星兼賽車手派屈克丹普西戴TAG Heuer Carrera Chronograph x Porsche 963 限量版計時腕錶。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

TAG Heuer（泰格豪雅）則與保時捷聯手，打造限量963只的TAG Heuer Carrera Chronograph x Porsche 963 限量版計時腕錶，限量數字點出設計靈感源自保時捷 963，錶帶頂部鐫刻保時捷 963 字樣標誌，機芯自動盤造型來自經典的方向盤，而鏤空面盤管狀造型讓人聯想到保時捷賽車底盤，點綴的4個矩形Super-LumiNova（SLN）夜光標記則猶如保時捷 911的LED燈設計，每一項細節都融入賽車精髓，讓身兼演賽車手的美國演員派屈克丹普西愛不釋手。

▲▼Tudor,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Carrera Chronograph x Porsche 963 限量版計時腕錶，302,900元。

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關鍵字：

TUDOR, 帝舵表, TAG Heuer, 泰格豪雅

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