夏天必學消除汗味技巧擁有好聞體香　加碼網友激推止汗劑、身體濕巾

文／美人圈

夏天最大敵人：汗臭味！尤其是常搭大眾工具的人們、容易人擠人的時刻，都免不了被汗臭味爆擊，甚至出現酸臭味、噴濃厚的香水試圖掩蓋，結果更可怕的狀況。因此，以下來告訴大家「夏天消除汗味、體味」的技巧，文末更加碼網友激推有效的「腋下止汗劑／體香膏／身體濕紙巾」推薦。

夏天消除汗味技巧

1.維持身體代謝正常，多喝水、健康飲食、運動排汗

汗水本身是沒有味道的！汗臭味是「細菌」在作怪，當汗水停留於肌膚時與壞菌混合，加上細菌喜愛潮濕悶熱的環境，因此逐漸分解產生出體臭，而當人新陳代謝差、體內會逐漸堆積過多毒素，致使和汗水混合後的味道會更重，因此建議適當運動排汗、多喝水、健康飲食，能有效減少體臭。

2.定期刮除身體毛髮，保持清爽

從上一個技巧可以發現，其實維持身體的「乾爽」、避免潮濕，才是夏季減少體味的關鍵！而當腋下等處的毛髮過多時，乾爽程度就會大打折扣，建議可適度修剪、刮除，讓腋下保持乾爽，味道就能降低。

▲維持身體乾爽是減少體味的關鍵。（圖／Wenzday，下同）

3.衣服選擇寬鬆、透氣質料

貼身的衣服因緊貼肌膚、致使膚溫更加容易升高、熱氣不易散去，因而導致容易流汗！因此，高溫的天氣更推薦穿著寬鬆不貼身的服裝；此外，透氣排汗的質料也會比棉質衣服更舒適。

4.衣服正確洗乾淨，避免味道驚人

當衣服沒有正確洗乾淨時，衣服中的細菌與汗水中的細菌混合後的味道很驚人！由於細菌繁殖的速度快速，尤其是會重複穿的外套、衣褲，若再碰到汗水、雨水，味道就會更重，因此建議衣服需要正確清潔：浸泡、搓揉腋下／領子／手袖等處後再丟洗衣機、好了就盡快晾起來，避免滋生細菌。此外，也建議要定期清潔洗衣機內槽，才能真正把衣服洗乾淨。

5.搭配使用「止汗劑、體香膏、身體濕紙巾」

前面提過「汗水本身是沒味道的」，但因停留於肌膚時與壞菌混合，會逐漸分解產生出體臭！因此，想要有效降低汗味、體味，最佳方法就是抑制異味中細菌酶的活性，除了腋下，也可塗抹在後頸等容易出汗的位置、效果會更好，可了解自身需求後，多方搭配使用各式產品：

■ 止汗劑：洗完澡後就抹

用來阻止汗腺分泌，建議晚上洗完澡擦乾身體肌膚、塗抹於易流汗處，且不過度塗抹以免刺激肌膚、堵塞汗管。

■ 體香膏：流汗後用

主要功用在於平衡、分解汗水氣味，成分多可吸收汗水並中和汗液消除臭味，因此更適合流汗後取代香水、消除汗臭味。

■ 身體濕紙巾：出汗當下用

維持乾爽是淡化汗味的不二法門！不僅是更方便攜帶，更是因為出汗時先使用身體濕紙巾擦拭、就能避免汗水中的菌與肌膚混合產生味道，同時維持清爽乾淨，有的甚至帶有涼感，還能降低膚溫、有涼爽感。

掌握能在夏季、高溫狀況下也能消除汗味、體味的技巧後，以下加碼推薦網友激推有感的「腋下止汗劑／體香膏／身體濕紙巾」推薦，趕緊來看！

「腋下止汗劑／體香膏／身體濕紙巾」推薦

Biore 排汗爽身淨味劑滾珠

最怕用了止汗劑、體香膏後，腋下會癢癢的！這款被網友大推「真的完全不會癢」，更添加日本突破性的新技術「汗瞬乾粉體」，讓汗水蒸發速乾不易阻塞毛孔肌膚呼吸般透氣、潔淨乾爽，以及耐汗水持久抗菌技術，因此，即便大量流汗也不會有味道，有感抑制汗味、異味，最重要的是這款足夠溫和，除毛後也能安心使用。

▲Biore 排汗爽身淨味劑滾珠，NT$298。（圖／IG@bioretw）

Lavilin蘭味蓮 7天超持久長效腋下體香膏

一抹撐七天，最長效體香膏！Lavilin蘭味蓮是來自以色列的革命性體香品牌，由生物化學家Ziska Hlavin博士創立，最早更可回溯到博士於二戰期間研發出可以抵擋極端條件，亦能持久去除異味的強大功效體香劑。這款的長效效果並非透過可能會堵塞毛孔的刺激性化學物質，而是以生物平衡技術中和引起異味的細菌，配方來自天然植物提取物的精油，也透過檢測證實具備高持久度、耐水排汗、清爽不黏膩等特色。

▲Lavilin蘭味蓮 7天超持久長效腋下體香膏 10ml，NT$599。（圖／Lavilin蘭味蓮）

Melvita 長效清新體香露

Melvita也推出體香系列啦！高度重視體香膏的添加疑慮成分，拒絕使用一般止汗劑常見的鋁鹽、酒精和精油類、小蘇打、明礬石，改以天然成分植物性纖維素作為吸附潮濕與汗水、結合天然檸檬酸三乙酯抑制異味中細菌酶的活性，降低異味的產生，更有舒爽的凝露質地，從膚觸到味道都全天候清新！

▲Melvita 長效清新體香露 50ml，NT$880。（圖／Melvita）

Noosa Basics 體香滾珠

敏感肌安心用的體香膏再加一！採用純天然植萃配方，不含鋁鹽、小蘇打成分來吸收汗水、減緩異味，而是透過氯化鎂、木薯澱粉、高嶺土來做到清爽無異味，非常適合大量流汗的人，並添加有機椰子油，抵禦外界對肌膚的傷害，有效減少汗味產生的壞菌異味，搭配舒服療癒的薰衣草香氣，一抹舒緩夏日高溫帶來的煩躁。

▲Noosa Basics 甜橙薰衣草植萃舒敏系列 體香滾珠，NT$750。（圖／Wenzday）

JULYME 香氛美體髮妝噴霧

李多慧激推、一罐超多用！JULYME是來自韓國的平價小眾香氛品牌，將天然成分注入各式的香味之中、且味道與大牌香水類似，用甜甜價擁有專櫃香氣！首波在台灣上市就是超適合夏天的香氛噴霧，頭髮、身體通通可噴，代言人李多慧更說：「台灣夏季天氣濕熱，隨身攜帶JUL7ME香氛噴霧就不用擔心粉絲會聞到汗味了！」最棒的是，噴霧添加玻尿酸與神經醯胺，幫助夏天因曝曬、長時間待冷氣房的乾燥肌膚做到補水。

▲JULYME 香氛美體髮妝噴霧，NT$650。（圖／JULYME）

JULYME 香氛爽身粉濕巾

JUL7ME不僅有體香噴霧，還有身體濕紙巾！出汗後的肌膚難免黏膩，且出汗後若能盡快擦去汗水，對於降低汗臭味非常有效果，因此很推薦可隨身攜帶身體濕紙巾以維持肌膚清爽，包裝小巧好攜帶、一抹就擺脫出汗後的黏膩感、同時兼顧好聞香氣，根本「體味橡皮擦」，共推出3款味道，從乾淨皂香到花果香調通通有！

▲JULYME 香氛爽身粉濕巾，NT$250。（圖／JULYME）

GATSBY 體用抗菌濕巾

淡化汗味的同時有感降溫！一抹就讓人感受到冰涼酷爽，絕對是高溫夏季、出門在外的必備良品，不僅立刻降溫且能長時間維持涼感，避免汗水不斷狂爆飆出，同時還能夠避免細菌滋生造成的汗臭，這款更從無味到各式味道一應俱全，更能依照喜好選擇喜愛的味道，最重要的是，使用厚實不易破的100%原生紙漿材質，一張擦全身也沒問題。

▲GATSBY 體用抗菌濕巾，NT$190。（圖／GATSBY）

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