林柏宏為拍戲增重曝運動菜單　范少勳當神隊友「最滿意一部位」

記者鮑璿安／台北報導

adidas於7月6日在台灣首度打造《STRENGTH CLUB鬥陣基地》，今5日特別邀請品牌大使林柏宏與演員范少勳雙帥合體訓練搶先體驗，直接在現場挑戰引體向上與雙槓撐體項目，兩人也透露私下維持體態的運動菜單。





▲林柏宏（左）、范少勳出席adidas活動。（圖／記者李毓康攝）

林柏宏與范少勳共同組隊率先穿上全新adidas DROPSET 3訓練鞋以及夏季訓練服飾，林柏宏私下就維持健身習慣，除了跑步、爬山這類戶外運動以外，他更需要為戲增重，一周大概健身三天，主要針對胸、腿、背部，「在家會每天拉單槓，有厚實的肩膀看起來比較提拔，對於體態會調整得很好」。對於全身最滿意的部位是？他謙虛表示都沒有特別滿意，而運動裝備是他很注重的環節，大讚腳下的 DROPSET 3 訓練鞋，穩定度高且透氣性很好，顏色又適合夏季。





▲林柏宏、范少勳合體示範健身挑戰關卡。（圖／記者李毓康攝）

范少勳透露自己最近正在練習攀岩，也找到一些可以在家練習的項目，例如超慢跑、基礎有氧，他認為運動對於演戲來說其實也很加分，讓自己提升專注度，也更有目標毅力。自己則對於手臂線條比較滿意，被虧說因為抱女兒很需要臂力。而自己穿上POWER 運動背心，針對AEROREADY吸濕排汗科技，讓體感舒適度大幅提升。





▲范少勳對自己的手臂線條比較滿意。（圖／記者李毓康攝）

「Fitness Challenge 健身技術挑戰賽」募集全台頂尖健身運動愛好者，「菁英競技組」將透過體向上、跳箱、雙槓撐體、原地負重弓步下蹲、負重仰臥起坐、波比跳1＋肩推上舉等6個循環挑戰項目，激發各種運動潛能。另外也與全球有氧健身領導品牌萊美Les Mills合作，推出四大主題課程，包含「LES MILLS STRENGTH DEVELOPOMENT力量訓練」、「BODYPUMP槓鈴訓練」、「BODYCOMBAT戰鬥有氧」、「BODYATTACK高衝擊心肺」，讓民眾感受不同鍛鍊方式與運動強度。





▲DROPSET 3專業訓練鞋為力量訓練愛好者設計。（圖／品牌提供）

同時，PUMA迎來又一話題厚底鞋款，打造出甜美清新的風格款 Pulsar Wedge Cloud ，誇張波浪大底、輕量超厚實鞋身，完美延伸腿部曲線，以手繪沁夏冰川藍 PUMA 字樣，搭配可愛笑臉雲朵及熱氣球升空等塗鴉印於鞋側，綻放女孩最自然的可愛活力。品牌大使王淨身穿冰川藍套裝，上身寬鬆休閒背心搭配下身 A 字短褲，腳踩 Pulsar Wedge Cloud 打造青春活力的夏日穿搭。





▲王淨身穿冰川藍套裝，寬鬆休閒背心搭配 Pulsar Wedge Cloud 。（圖／品牌提供）





▲Pulsar Wedge Cloud 誇張波浪大底搭配輕量超厚實鞋身。（圖／品牌提供）