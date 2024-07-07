Lisa〈Rockstar〉新曲MV造型辣翻！5大亮點直接預測2024年下一波流行

文／美人圈

Lisa宣布成立公司LLOUD與RCA合作後的首個作品〈Rockstar〉，光是預告和宣傳照出爐就早已掀起全球粉絲熱議，而釋出的MV果然沒讓人失望，短短不到半小時就衝破百萬觀看，成為今年KPOP SOLO女歌手第一！

向來在造型上很敢於大膽突破和嘗試的Lisa這回也在〈Rockstar〉MV中一連換上4個不同風格的造型，加上酷炫髮型加持，吸睛度超標！作為年輕人力捧的流行風向標，究竟Lisa又帶起2024年哪些新流行，一起來看看吧。

Lisa新歌造型亮點

1：Y2K 「牙鑽」

早在Lisa〈Rockstar〉宣傳照一公開，不少眼尖粉絲就發現她牙齒上的星星裝飾有夠搶鏡！因Y2K潮流回歸的「牙鑽」，屬於闔上低調、但張嘴就耀眼四射的裝飾，因此受到不少年輕女孩喜愛。牙鑽基本就是使用牙科黏著劑將水鑽或是萊茵石等貼在牙面上，時間長可以維持半年左右，一眾歐美歌手像是怪奇比莉、Dua Lipa，或韓女團XG等都跟上風潮，就連Lisa先前出席寶格麗活動也有黏著牙鑽，小巧卻自帶叛逆氣息，為整體造型增添獨特亮點。

貼心提醒：不安全操作會損耗琺瑯質，造成牙齒損傷；建議想嘗試黏著牙鑽的朋友還是要尋求專業人士服務。

▲Lisa新歌造型，星星牙鑽超搶眼。（圖／IG@lalalalisa_m、Youtube／LOUD Official）

▲韓女團XG、怪奇比莉都跟上牙鑽風潮。（圖／IG@xgofficial、Twitter@UK_BLINKS、IG@billieeilish）

2：辣妹必備頭巾

韓國女生今年的流行又變啦！除了甜美風三角鉤針頭巾外，許多個性女孩也會效仿Lisa在MV中配戴街頭感的Bandanas印花頭巾，配上超帥狼尾剪短髮回頭率飆升！建議女孩可以選擇花色大膽、配色繽紛的Bandanas頭巾，就能令整體造型層次感更突出，不論是街頭風穿搭或渡假風長裙都能駕馭。

▲今年必備Bandanas印花頭巾。（圖／Youtube／LOUD Official）

▲太妍、Jisoo、Lisa。（圖／IG@taeyeon_ss、@sooyaaa__、@lalalalisa_m）

3： 大圈圈耳環

可以看到這次Lisa回歸不少造型都配戴浮誇的大圈圈耳環，其實這種經典純粹的耳環設計很有修飾效果，可以弱化高顴骨，同時把視線轉移，大大的圓型美感引人注目但又不至於突兀浮誇，恰到好處，很適合歐美辣妹風女孩入手！

▲大圈圈耳環很適合歐美辣妹風女孩入手。（圖／IG@lalalalisa_m、Youtube／LOUD Official）

4：個性Wolf Cut狼尾剪

Lisa此番在〈Rockstar〉MV中可謂是把「Wolf Cut狼尾剪」髮型再次推上流行巔峰！主打空氣感高顱頂、多層次感超修飾臉型，前短後長的外翹髮尾，更能加強脖身的線條感，整個人瞬間充滿骨感，舉手投足間散發專屬於女性的野性美，搭配瀏海加持，臉型瞬間小了3圈，顯瘦又具識別度。

5：寬鬆低腰褲

今年低腰時尚持續火熱，尤其是能夠完美凸顯纖細小蠻腰的Baggy Jeans、工裝垮褲等都成為Hot item。在〈Rockstar〉MV裡，Lisa就有穿上金屬光澤感低腰工裝褲配上同色系Crop Top，一身銀色系穿搭相當有Y3K未來風。

▲今年低腰時尚持續火熱。（圖／Youtube／LOUD Official）

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