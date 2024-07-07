減肥必知！營養師教「吃大餐不發胖」2招補救　千萬別做3件事

▲營養師分享吃大餐後不發胖的2招溫和補救法。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

減肥時忍不住吃了大餐一頓，感覺好罪惡、好怕發胖，就開始節食不吃東西？營養師谷傳玲表示，偶爾吃一頓大餐沒關係，極端節食反而可能引起暴食。她分享2招溫和補救法，幫你吃大餐後不長肉，她也特別提醒有3件事千萬別做，不僅對減肥不一定有效還很傷身。

首先，吃了大餐後想補救，谷傳玲提醒，以下3件事千萬別做！

＃別吃排油丸



會導致胃腸脹氣，而且很多所謂的排油丸都是誇大不實，甚至有的還可能內含偽藥與禁藥，吃了不僅無助於瘦身，反而傷身。

＃千萬別摳喉嚨催吐



催吐傷胃又傷食道，還會陷入暴食就吐的惡性循環更可怕。

＃別靠「拉肚子套餐」補救



別刻意冷熱食物交錯吃，或是特意吃兩種一起吃會拉肚子的食物，這樣很容易讓腸道菌群失衡，甚至引起頑固性便秘。

那吃了大餐該怎麼補救才好？谷傳玲表示，下一餐完全不吃或是瘋狂運動也不推薦。比如午餐時你吃了一個勁辣雞腿堡加上中杯可樂和一份薯條的套餐，熱量約為955大卡。正常女性減肥，一餐吃500大卡左右比較合適，所以這一餐就多出455大卡，大概相當於一頓晚餐的份量，要是靠不吃晚餐來補救，很容易導致睡前飢餓難耐，最後忍不住又暴食一頓。

雖說慢跑1小時8分鐘能把455大卡給消耗掉，但如果平時沒運動習慣的人，可能跑完會全身痠痛好幾天，更不想活動，所以也不推薦。

谷傳玲表示，如果你是一周就吃這麼一次大餐，那大餐後其實可以心安理得的不做任何補救，一次大餐吃的熱量就算全都吸收了，還轉化成脂肪堆積起來，也只相當於這周少減了50～100g的肉。而且心安理得的大餐一頓，滿足了身體對美食的慾望，就不容易暴食，幫助你堅持下去繼續減肥，這才是最重要的。

如果還是想要做些什麼補救一下的話，也是可以，但切記不要太極端。谷傳玲建議可以運動＋飲食，溫和地補救。運動方面，像是快走半小時的運動量就好，疲憊感剛好可以接受；飲食的部分，下一餐可以按照加餐吃，例如吃一杯無糖優格、一把小番茄，再加上一片全麥麵包，如果是要吃正餐，可以吃烹調清淡的蔬菜吃2個拳頭份量，蛋白質吃1個拳頭，主食則可以省略。到下一餐又是全新的一頓，放輕鬆就好。