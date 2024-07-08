妮可基曼、凱特摩絲凍齡帶貨！為Balenciaga機車包Le City回歸拍美照

記者鮑璿安／台北報導

BALENCIAGA 標誌性的機車包LE CITY走過20多年已然成為品牌代名詞，最近邀請到品牌大使妮可基曼（Nicole Kidman）與超模凱特摩絲（Kate Moss）等人一同演繹包款形象廣告，展現最新款Le City細節，無論過去或是現今都深深感染時尚界！





▲（依序）超模凱特摩絲（Kate Moss）、妮可基曼演繹Le City包款 。（圖／品牌提供）

在 Mario Sorrenti 的鏡頭下，妮可基曼頂著一頭亮眼金髮，身穿皮革連帽外套和皮褲率性出鏡，手拎Le City，以最直接鮮明的方式演繹，瀰漫鬆弛感；超模凱特摩絲（Kate Moss）當年曾將這款機車包捧紅，這次成為形象照人物，換上豹紋大衣呈現不拘一格的態度，帶著Le City驚喜歸來。





▲模特兒Kit Butler、Amelia Gray 展現不同尺寸款式新版Le City。（圖／品牌提供）

於 2001 年首次亮相的 Le City 包款以極繁主義風格與出眾的實用性著稱，20多年多去，新版 Le City 包款廣泛借鑒珍藏設計款式，將本系列原有的繁複格調集於一體，由 25 片皮革手工拼接而成，手柄和可拆卸肩帶由多層粘合皮線編織而成。強烈的Y2K元素加持，加固袋角的小型金屬扣、遍佈袋身並構成獨特設計的頂針形飾釘，一一體現品牌的個性化細節，並使用獨特光澤皮革表面呈現雋永之美， Arena 羔羊皮並配備 Palladium Vibrato 飾件，煥發嶄新姿態。

▲Le City中型 。（圖／品牌提供）

BOTTEGA VENETA在2024春夏迎來的新成員「Citta」 與 「Cha Cha」包款，Citta在義大利文之中有著「城市」之意，此款包寓意實用主義，呈現出高雅講究的造型外觀，低調的金屬圓環點綴在側身，輔以充滿動態感的的流蘇元素，也可自由移動肩帶長短，從初始到完工，將耗盡約莫32公尺長的皮革條。Cha Cha廓形則更扁平，名字令人想起跳舞的樂趣與腳步聲，透過可拆卸式的肩背設計，將實用的肩背包搖身一變成為輕鬆愜意的手拿包。早秋新色也一併公開了，以混色編織訴說自然靈感，混入多達三種清新色調，綠、藍、紫點亮全身裝扮，無論是如礁石般沉穩的色調，還是如棕櫚葉般綠意盎然的質感，都讓人彷佛置身於自然之中。





▲CHA CHA 混色編織皮革肩背包NT$154,600 。（圖／品牌提供）