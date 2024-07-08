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許凱《你比星光美麗》8經典台詞：男人管不住自己，怎麼還成為受害者了

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記者鮑璿安／綜合報導

陸劇《你比星光美麗》由譚松韻、許凱等人主演，劇情講述了北漂女孩紀星（譚松韻 飾）歷經了工作上的挫敗，辭職後決定自己創業，與默默暗戀她的科技公司總裁韓廷（許凱 飾）越走越近，兩人逐漸熟悉彼此，收穫幸福的故事。以下就來盤點當中的台詞，對生活愛情和工作都非常受用。

▲▼ 你比星光美麗 。（圖／翻攝自微博）

▲陸劇《你比星光美麗》由譚松韻、許凱主演 。（圖／翻攝自微博你比星光美麗，以下同）

1. 有時候走得太遠就會忘記來時的路，人開始有夢想都很容易，但想要堅持卻很難，只有不忘自己最初的夢想，到最後你才能得到你想要的。

2. 浩瀚的宇宙，襯得我們真渺小，渺小不怕，只要活得有意義就就好了，宇宙再大，也會因為一些渺小的努力而變得不同。

3. 不用那麼在意別人的眼光，栓了鏈的鷹是飛不到高空的，做自己，不要活在別人的話語裡。

▲▼ 你比星光美麗 。（圖／翻攝自微博）

4. 什麼時候女生的穿著，成為了評判的標準，男人管不住自己，怎麼還成為受害者了呢。

5. 我不會為了追一個女孩，放棄我的投資理念，更何況她也不希望我的投資是出於這個目的。

6. 我沒法保證我的生命裡只有你，但我可以保證，愛情這部分，只有你。

▲▼ 你比星光美麗 。（圖／翻攝自微博）

7. 有實力的人，才有資格說人脈。

8. 如果你承擔不了後果，就別走捷徑，走捷徑是要付出代價的。

關鍵字：

你比星光美麗, 台詞, 譚松韻, 許凱

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