盛夏5款編織包成為造型亮點！無性別大包風潮　男女都能背

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

盛夏之際，洋溢度假感的編織單品可說是夏日必備，Miu Miu 2024 L'Été夏日系列帶來了一系列時髦優雅的編織單品，打破傳統框架，為夏日風格增添活力新意！

編織肩背包透過小包配件搭配，讓編織包也能展現俐落實用兼具的特性，夏日即便身著白Tee背上一只，也能成為街頭焦點。

運用鉤針技術製作的編織手提包，擁有足夠的容量能夠攜帶日常小物，無論是出門購物或出遊都很實用！

半月型的包款設計是永遠不會退流行的款式，尤其在穿不了過多衣物的炎炎夏日，一只粉色系的編織半月包，可以放置出門必備的墨鏡和錢包，又能成為造型亮點！

運用織布技術製作的托特包，舒適宜人的色調配置，可以放著度假小物，隨興提上一只，讓人立刻想前往海邊放鬆。

布質編織的手提包，藍色系為夏季帶來沁涼氛圍，適中的大小讓手提無負擔，前往海邊度假更能裝載日常小物，打造夏日度假造型。

大包風潮強勢回歸，編織工藝結合皮革提把，為包款增添高級感，大容量的空間可以視個人需求放置單品，無性別的設計，男生使用也無違和！

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