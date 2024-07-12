fb ig video ETtoday search mobile

盛夏5款編織包成為造型亮點！無性別大包風潮　男女都能背

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

盛夏之際，洋溢度假感的編織單品可說是夏日必備，Miu Miu 2024 L'Été夏日系列帶來了一系列時髦優雅的編織單品，打破傳統框架，為夏日風格增添活力新意！

編織肩背包透過小包配件搭配，讓編織包也能展現俐落實用兼具的特性，夏日即便身著白Tee背上一只，也能成為街頭焦點。

運用鉤針技術製作的編織手提包，擁有足夠的容量能夠攜帶日常小物，無論是出門購物或出遊都很實用！

半月型的包款設計是永遠不會退流行的款式，尤其在穿不了過多衣物的炎炎夏日，一只粉色系的編織半月包，可以放置出門必備的墨鏡和錢包，又能成為造型亮點！

運用織布技術製作的托特包，舒適宜人的色調配置，可以放著度假小物，隨興提上一只，讓人立刻想前往海邊放鬆。

布質編織的手提包，藍色系為夏季帶來沁涼氛圍，適中的大小讓手提無負擔，前往海邊度假更能裝載日常小物，打造夏日度假造型。

大包風潮強勢回歸，編織工藝結合皮革提把，為包款增添高級感，大容量的空間可以視個人需求放置單品，無性別的設計，男生使用也無違和！

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 從秀上設計汲取靈感！2024 夏日鏤空造型盤點，穿出屬於自己的個性風格

● Bally 夏日解熱單品關鍵字！印花絲巾、設計裙裝...炎夏造型必備

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Miu Miu

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

一半的人都做過！5個「敷面膜壞習慣」　恐讓膚質越來越糟

一半的人都做過！5個「敷面膜壞習慣」　恐讓膚質越來越糟

特力屋窗戶「液態隔熱紙」室內降4度　單月銷量破千組

特力屋窗戶「液態隔熱紙」室內降4度　單月銷量破千組

小心變「隱形肥胖」泡芙人！營養師揭2大成因和6招改善秘訣

小心變「隱形肥胖」泡芙人！營養師揭2大成因和6招改善秘訣

貝克漢次子曬勞力士「雪碧圈」與小妹自拍　受寵千金戴珠寶慶生 LE LABO香水平替款被發現！價差超過7500元的平價好物推薦 二手衣市場大調查！近3成消費者買過「古著」　女生買得多、男生重品牌 《長相思2》檀健次招認演出失誤更圈粉　代言美鑽變身貴公子 已讀不回、手機沒電哪種最焦慮？超準心測客觀分析個性 只對親近的人發脾氣星座Top 3！第一名平時都在忍　一言不合就變臉 2024人氣美白新品盤點！IPSA追光瓶超透亮、Jurlique淡斑精華好有感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面