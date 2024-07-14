6個CP值高MIT品牌！美妝美髮到保養都有　零碳、淨化洗髮精夏天激推

文／女子學

端午節過後，又熱又潮濕的天氣降臨，走在路上面對前所未有的悶熱，感覺臉上的妝越來越花，實在是好狼狽！與此同時，我們也漸漸發現，過往使用的髮品、彩妝、保養品等等，好像都不太適合現階段的氣候。

正因如此，近幾年台灣不少品牌走向「在地化」，針對海島型國家需求，開發出清爽、不黏膩等舒適質地的用品，好讓我們維持整天的好光彩！本篇分別以美妝、美髮、保養3個層面，延伸出優秀的MIT品牌，並介紹商品特色，給愛美的妳新的體驗和選擇。

美妝

文森先生

創辦人文森先生在美妝領域深耕多年，自覺消費者需要的，並非華麗話術或大品牌包裝，而是能切實解決問題的商品，貼近生活、有感改善，也是品牌重要的宗旨。

▲服誇防水蜜粉。（圖／IG@vincentsworld_official）

商品跨足彩妝與保養，其中最著名的肯定是網紅鐘明軒和藝人們狂推的「服」誇防水蜜粉！完全因應濕熱氣候打造，這款蜜粉輕透乾爽、遇水不溶解，粉質細膩不厚重，亮透的偽裝容效果，自上市後已銷售破千萬，深得彩妝族群的心。

Solone

身為小資族，平常在購買化妝品時，勢必會參考開架式品牌，東挑西選、處處比價，希望能找到適合自己的「菜」。

▲玩美定格九宮格眼影盤。（圖／FB@Solone）

MIT品牌Solone推出許多CP值超高的彩妝品，而討論度最高的莫過於顏色百搭的九宮格眼影盤和提亮的玩色臥蠶組！由於亞洲人的的輪廓本身就沒有西方人深邃，必須靠彩妝來加分，但歐美彩妝顏色過於飽和，故Solone選用好看又好搭的大地色、杏桃色等等作為基底，讓黃皮膚的女孩們，也可以畫出完美妝容。

美髮



黑淬絲

炎熱的天氣，透過沐浴梳洗的過程，絕對是一躺放鬆身心靈的途徑！黑淬絲強調以洗ｘ護ｘ梳的三重沙龍級體驗，給予髮肌全方位的呵護。在原料部分，更選用質地純粹的植物精華萃取，提供頭皮深層的滋養，讓秀髮重返健康、恢復生命力，是近年洗沐用品中，不容小覷的新興品牌之一。

▲黑淬絲洗髮精。（圖／黑淬絲官網）

主打賦活洗髮精，有平衡舒緩的蜂膠草本淨化洗髮精、木質檀香的漢方控油豐盈洗髮精以及鎖水修護的咖啡因保濕護色洗髮精，清新宜人的香氣和天然的植萃配方，成功打入輕熟女髮品市場！此外，還有水潤輕感髮肌護髮素，可以加強搭配使用，質地清爽不厚重，非常適合台灣的海島型氣候，再以氣墊木梳作最後收尾，輕鬆完成一整套保養程序。

歐萊德 O’right

當永續概念越來越普及後，許多企業紛紛以「淨零永續」作為核心價格，渴望盡小小的一份心力來回饋地球。2011年，MIT品牌歐萊德率先發表了全球第一支零碳洗髮精，從製成到工廠端，77個全品項都屬於零碳商品，可謂綠色經濟的先驅者。

▲歐萊德洗髮系列。（圖／FB@歐萊德）

歐萊德的洗髮系列有著多款香氣與功效，排除甲醛、塑化劑、人工色素等等16種常見的高風險成分，提供消費者安全環保的選擇；正因商品開發是建立在不破壞環境的原則上，使用後自然不會產生荷爾蒙，質地相對溫和柔順好沖洗、不殘留，搭配護髮素使用效果會更好喔！

保養



23.5°N 北緯研製

相較於其他23.5°N迴歸線上的沙漠或草原景色，台灣擁有的卻是茂密的山林，珍惜這份特別的禮物，將最適合的保養品，提供給生活在這寸土地上的你我。

▲23.5°N北緯研製針對海島型國家氣候研發美妝品。（圖／FB@23.5°N北緯研製）

23.5°N北緯研製針對海島型國家氣候作商品研發，告別濃稠、黏膩的質地，取而代之的是清爽、服貼的成分。熱銷品米粹舒緩活酵凝露，給了夏天容易出油、冒汗的大家一大福音，低油度配方保濕不厚重，超越乳液的輕盈感，一掃過於滋潤的疑慮，加上82.6%米粹發酵萃取，得以穩定鎖水、維持肌膚平衡，喚醒肌膚原有的自然光彩。

TRUU 童

同樣是藝人、網紅們大力推薦的TRUU童也是近期熱度爆表的品牌！「回歸純淨的自我，重返初生的樣貌」將變美的觀念，導正回歸自我本身，強調真正的美應該是自己最真實的樣子。

▲TRUU童是近期熱度爆表的品牌。（圖／IG@truu.tw）

熱銷商品76酵母胺基酸淨膚潔顏露，是許多網友宣稱「用過就回不去」神級洗面露！成分不添加皂鹼，無刺激性介面劑，含有25%日本胺基酸與51%酵母精華，能夠徹底去除髒污、修護保水，並提高肌膚吸收率，輕鬆完成第一道清潔的保養程序；而且，洗後柔嫩、不黏膩，每次只要按壓一兩下即可，整體CP值中上，帶給使用者細緻的洗顏享受。

看完了以上的分享，或許大家下回需要補貨的時候，也可以考慮看看這些MIT品牌，不僅價格相對親民，說不定還會得到意想不到的體驗和效果喔！

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