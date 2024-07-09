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吃錯反而發胖！營養師曝減肥時「4種NG水果」　5種低卡更推薦

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▲▼ 營養師曝夏日減肥4 NG水果 。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師推薦5種夏日水果適合減肥時吃，還有4種NG水果減肥時要避開。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

水果富含膳食纖維和維生素、礦物質等多種營養，有益健康，因此很多人減肥時就會想說少吃一點正餐，多吃點水果，但有些水果其實熱量不低，甚至含糖量很高，吃錯反而會讓你減肥失敗。營養師谷傳玲就針對現在正盛產的9種夏季水果，幫你區分出5種減肥時推薦吃的水果和4種NG水果，快來看看你是否吃對了。

＃椰子：NG

減肥時要少吃，椰子連汁帶肉吃，每100g熱量高達241大卡，不僅熱量高、容易發胖，椰肉還富含飽和脂肪酸，不利於心血管健康。

▲▼ 營養師曝夏日減肥4 NG水果 。（圖／示意圖／達志影像）

＃酪梨：NG

一顆大的酪梨，熱量相當於一碗白米飯，網路上流傳酪梨能幫助減腹部脂肪也不是真的。真的要吃，每天最多吃半個，同時要減少其他油脂的攝入。

＃榴蓮：NG

榴蓮也要少吃，每100g熱量有147大卡，糖含量是水果裡最高的，比米飯還容易發胖。

▲▼ 營養師曝夏日減肥4 NG水果 。（圖／示意圖／達志影像）

＃香蕉：NG

香蕉也要少吃，香蕉的熱量雖然比上面三種都低，每100g熱量89大卡，但是糖含量很高，每100g含糖量有12g。

＃甜瓜（香瓜）：推薦

每100g熱量只有26大卡，可說是水果裡熱量最低的，可滿足甜癮和饞癮，還不怕發胖，而且甜瓜富含膳食纖維、蛋白質，水分含量也很高，夏天吃還能補水。

▲▼ 營養師曝夏日減肥4 NG水果 。（圖／示意圖／達志影像）

＃木瓜：推薦

木瓜每100g熱量為29大卡，不僅熱量低，還富含抗氧化的維生素C和β-胡蘿蔔素，讓你越吃越漂亮。

＃楊梅：推薦

每100g熱量為30大卡，還富含滿滿的花青素和類黃酮。

＃西瓜：推薦

西瓜熱量也低，每100g熱量為34大卡，削掉綠色外皮直接吃，熱量更低，還能吃進更多的膳食纖維，以及抗氧化的多酚、類黃酮。

▲▼ 營養師曝夏日減肥4 NG水果 。（圖／示意圖／達志影像）

＃桃子：推薦

白桃、粉桃的熱量跟甜瓜一樣低，黃桃的熱量稍微高一點，但也只有56大卡／100g，而且桃子類的GL值和GI值都低，血糖高的人也能吃。 

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 水果, 熱量, 飲食, 營養師

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