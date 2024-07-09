夏季再熱也不脫妝！神級彩妝師教「膠水底妝法」　超持久服貼

▲彩妝師分享夏季也不脫妝的超強持妝「膠水底妝法」。（圖／翻攝IG@laneige_kr、@etudeofficial）

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝小紅書

夏天到了，臉上出油變多了，你的底妝是不是又開始斑駁、卡粉、脫妝了？在YouTube擁有近400萬訂閱人數、紅遍全球的彩妝師「Goss大叔」Wayne Goss就分享一套「三明治定妝法」再進階的「膠水底妝法」，教你簡單畫出一個極度服貼且猶如膠水般牢固「黏」在臉上的超持久底妝，即使天氣再熱也不怕脫妝。

1.妝前打底



首先，用一款質地輕盈的乳液或保濕霜塗抹全臉，做好妝前打底。

2.先上蜜粉



等到臉上的妝前乳或乳霜充分吸收之後，取一些蜜粉輕輕按壓全臉，這一步能幫助讓底妝更加持久。

3.用手指上粉底



建議挑選一款輕薄好推開，且成膜速度很快的粉底液，能讓粉底很牢固地「扒」在臉上，等到成膜後，即使用手去搓揉，也不會輕易脫妝，而且妝效會非常服貼，就像天生好皮膚一樣自然。

先在手上擠出適量粉底液，用手指將粉底液點在臉上，直接用手指指腹像塗抹乳霜那樣將粉底塗抹開來，並將粉底揉進皮膚。

4.鼻翼打圈塗抹



鼻翼的部分，可以用手指上的餘粉，把粉底液打圈揉搓進毛孔。

5.刷上一層蜜粉



接著用刷具沾取蜜粉，為全臉再掃上一層蜜粉。

6.定妝噴霧加強

全臉刷完蜜粉後，再噴兩層定妝噴霧加強。

7.最後按壓蜜粉



等到定妝噴霧乾一點之後，再次全臉按壓一層蜜粉。

Goss大叔表示，這樣一層又一層地「疊加定妝」，可以讓最終的底妝像是膠水一樣牢牢地吸附在臉上，再也不用擔心會脫妝。

▲Bobbi Brown 霧光持久粉底液，NT$2,400。

Bobbi Brown今年夏季推出質地輕薄、高遮瑕又超持妝的全新持久型粉底「霧光持久粉底液」，粉體細緻輕盈、質地高延展，易於推勻，能夠完美貼合肌膚，可長效控油保濕、完美持妝，夏日全天依然保持輕盈服貼的柔霧光妝感。

▲Dior 超完美持久粉底棒，10g，NT$2,450。

Dior推出品牌第一款多用途粉底棒「超完美持久粉底棒」，蘊含天然花萃保養成分，能維持全天潤澤保濕，以突破性配方打造絲滑柔焦質地，彷彿為肌膚套上美肌濾鏡，棒狀設計方便塗抹上妝，即使層層疊擦也能完美貼合，一筆打造極致霧面妝效。

▲1028 Oil Block! 超控油定妝噴霧-沁涼限定版，60ml，NT$350。

1028熱賣定妝王「Oil Block! 超控油定妝噴霧」推出全新沁涼版，內含甘胺酸、洋甘菊、積雪草等多重控油與舒緩成分，能穩定且溫和抑制肌膚多餘油脂，並添加薄荷沁涼成膜配方，不僅一噴瞬效定妝，更能調理肌質，讓膚感更透涼清爽，快速為悶熱難耐的妝容降溫。