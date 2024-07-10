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只對親近的人發脾氣星座Top 3！第一名平時都在忍　一言不合就變臉

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▲星座,獅子座,雙子座,處女座,占卜。（圖／tvn_drama IG）

▲只對親近的人發脾氣星座Top 3 。（示意圖／tvn_drama IG）

記者鮑璿安 ／台北報導

人與人之間的交往本來就是一門學問，不少人對待外人非常親切溫柔，但是對待親密的人卻不是這麼一回事，這並不代表他們不愛親近的人，只是因為他們對感情非常投入，容易將失望的情緒強加在他人身上，以下就分析「只對親近的人發脾氣星座Top 3 」，看看你身邊的人上榜了嗎？

Top 3 巨蟹座

巨蟹座是一個極度情感豐富的星座，他們總是非常關心身邊的人，並且願意為他們付出一切，對朋友和陌生人都是溫柔友善的，善於理解他人的情感需要。然而，當與家人或親密的人發生矛盾時，巨蟹座可能會變得情緒化和易怒，像是家人對他們的期望過高或者配偶無法理解他們的情感需求時，巨蟹座就再也隱藏不住真正的情緒了。

Top 2 處女座

處女座非常擅長在工作和生活中保持高度的效率和秩序，不過當親近的人犯下錯誤或者沒有達到他們的期望時，處女座會變得挑剔和苛求，會因為對方的不完美或疏忽而感到不滿，這點處女可以說是對待親密的人比起外人嚴格多了，雖然出發點是好的，卻容易傷了雙方的感情。

Top 1 天蠍座                                                                           

天蠍座對於自己愛的人非常保護，並且願意為他們奮不顧身，也只有面對家人的時候，天蠍才會卸下所有的偽裝，把最真實的情緒面對親近的人，感覺家人永遠會無止境接納他們，相對而言天蠍座也有過度控制的想法，他們希望大家能夠按照他們的方式行事，所以據理力爭也是情感投入的一部分。

 ►容易得罪人「低情商」星座Top 3！第一名說話火上澆油　超狀況外

關鍵字：

星座, 運勢, 巨蟹座, 處女座, 天蠍座

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