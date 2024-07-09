星巴克「首府門市」美翻天7／10開幕　設計概念來自鹽山雪景

▲星巴克台南首府門市以星巴克綠、結合透明玻璃打造鹽山概念。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克在台南開設的最新店「首府門市」，還沒開幕網路就先爆刷一波！這家位於台南市南區新和東路的門市，以鄰近的鹽埕出張所為靈感，打造出結合鹽山白雪美景概念的特色門面，拍照起來效果超好，準備成為台南新興的打卡熱點啦，預計於7／10正式開幕快去搶拍一波。

首府門市外觀以玻璃帷幕為主體，配以如鹽般的雪白色線條，結合大家都很熟悉的星巴克綠，營造出夢幻般的氛圍，帶來令人耳目一新的感受，透明玻璃如同白鹽一般輕盈明亮，還能引入台南在地的盛陽光線，設計靈感來自於早期知名的曬鹽場，呼應了台南「台灣第一鹽」的美譽，時尚氣息下蘊含在地風情太高招囉。

店內裝潢同樣別具一格。設計師巧妙運用透明玻璃磚的概念，從外部延伸至內部空間，打造出令人印象深刻的天花板。金屬網半透明材料的應用讓光線在空間中流動，營造出開放通透的感覺。與此同時，點綴其中的植物壁畫為空間增添了自然與寧靜的氣息。

為慶祝開幕，首府門市推出了多款特色商品。其中「工坊摩登玻璃杯」採用清透玻璃材質，展現鹽晶體透光之美。此外，還有「灰藍雙線絎縫提袋」和「灰藍雙線絎縫隨行杯袋」等包袋類商品，以及以門市外觀為設計靈感的「首府隨行卡」。

▲夜景也美美噠。

開幕期間，星巴克也推出了一系列優惠活動。顧客購買特定商品可獲得好友分享優惠券，此外還有滿額贈送活動，消費滿額即可獲得旅行收納包、小熊抱枕毯或萬用折疊椅等贈品。

▲台南碳佐麻里園區的南台最大誠品，將於明年第一季開幕，日前碳佐麻里燒肉店已掛牌。（圖／記者張雅雲攝）

位於台南碳佐麻里安平港園區的誠品生活也將登場，6000坪規模與台北松菸誠品大小相近，將有旗艦型跨樓層書店進駐，與餐飲形成兩大主軸，此外也會有音樂、誠品酒窖、展演空間、時尚設計等業種規劃，預計明年第一季開幕。

誠品生活董事長吳旻潔透露該店面也會有很好的戶外花園與空間規劃，也會進駐戶外與運動品牌，每個樓層都有規劃輕食餐飲服務，讓消費者可以享受整個場域、輕鬆自在消磨一整天的時光。