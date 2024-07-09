新光三越「無差別回饋」7／11開跑　「夏拼卡利HIGH」史上最優8％登場

▲2024新光三越無差別回饋「火利拳開 夏拼卡利HIGH」優惠來了，累積消費滿額每刷一筆就賺。（圖／記者周宸亘攝）

時尚中心／綜合報導

盛夏來襲最棒的休閒活動就是去百貨吹冷氣！新光三越7／11推出史上最優回饋《火利拳開 夏拼卡利HIGH》，為期36天在酷暑中盡情享受購物樂趣，最高回饋直衝8%，入手精品包、蘋果3C、家人聚餐甚至是買杯茶飲，消費滿額筆筆都回饋，父親節禮物、巴黎奧運預備備，還有早秋新品通通買起來！

▲從精品包到蘋果最新3C單品，無限制通通都能回饋。（圖／記者周宸亘攝）

累積消費滿1萬元就享回饋

從7／11起至8／15期間，在新光三越持11大銀行刷卡消費，單卡消費滿1萬元可享4%回饋、滿6萬元可享5%回饋、滿30萬元可享6%的回饋，使用skm pay消費任一單筆達3,000元以上再加碼1%！沒有品牌限制，只看累積消費，正好是早秋入手精品包、最新家電、蘋果3C單品的好時機！且從7／11至7／18期間，使用skm pay單筆消費滿2,000元，還能獲得隨身電扇等超值卡友禮。

▲RIMOWA Essential系列Trunk Plus Sea Blue海洋藍色行李箱，推薦價48,400元；ARTE WHITE 杜樂麗花園滿鑽扭轉耳環，推薦價11,800元。（圖／業者提供）

選對銀行信用卡 巧妙加碼最多賺8%

除了基本4%至6%回饋之外，使用skm pay並綁定台新銀行、新光銀行、玉山銀行或星展銀行指定信用卡消費，單筆滿3,000元還可再享2%的額外回饋。無論是線上還是線下，新光三越的15家分店和APP都同步回饋活動，不限日、不限店、不限消費金額，會員同卡消費達到相應金額即可輕鬆賺到點數。

▲法雅客 Nintendo Switch OLED主機（白）+超級瑪利歐兄弟驚奇，特價9,980元，原價11,930元（新光三越獨家，84折）。（圖／業者提供）

▲Panasonic LAMDASH PALM IN 日製掌上型5枚刃電鬍刀ES-PV6A，特價11,500元，原價14,888元。（圖／業者提供）

▲DICKIES耐磨多口袋工裝背心，推薦價3,180元；NIKE PEGASUS41跑鞋，推薦價3,800元。（圖／業者提供）

新店新品輕鬆入手 父親節禮物優惠買

全台最大連鎖百貨新光三越，擁有最多品牌數，一家大小需要的全部滿足。名品如Dior全新概念店、FENDI雙層女裝精品店；輕奢珠寶AHKAH、STAR JEWELRY嚐鮮逛起來。時下最夯美妝雲朵腮紅、玻璃底妝新品絕對有，Dior超完美持久粉底棒、YSL情挑誘光潤唇膏，輕鬆打造今夏最潮妝容；超夯新品如iPad pro、AI筆電、NIKE PEGASUS41跑鞋等，自用送禮都很可以。

▲M.A.C超漾光持色奶凍腮紅，推薦價1,180元。（圖／業者提供）

▲LA MER 絲柔裸膚妝前乳SPF30PA+++，推薦價4,900元；Dior 超完美持久粉底棒，推薦價2,450元。（圖／業者提供）

▲YSL情挑誘光潤唇膏，推薦價1,580元。（圖／業者提供）

奧運前哨 怎樣都最潮

配合2024巴黎奧運，新光三越也特別推出多款相關商品，如ASICS競速跑鞋、FILA吸濕排汗短袖等，讓你與國手一起為中華隊加油。會員7／26至7／28期間，刷VISA信用卡單筆滿2,000元，還可獲得「巴黎奧運限定收納購物袋」，並有機會參加見面會和簽名海報抽獎活動。

▲應援巴黎系列商品，FILA 男吸濕排汗短袖圓領T恤，特價1,692元，原價1,880元；ADIDAS ULTRABOOST 1.0 台北城市跑鞋，推薦價5,990元。（圖／業者提供）

▲集雅社 LG 77型OLED evo M4真無線影音傳輸系列4K，AI物連網智慧電視OLED77M4PTA，推薦價199,000元。（圖／業者提供）

此外，新光三越還推出「台灣拳后」林郁婷與「拳擊國手」賴主恩的LINE貼圖，會員可以在新光三越的LINE官方帳號下載，讓訊息超有奧運風。下載網址

▲新光三越推出巴黎奧運專屬LINE貼圖。（圖／記者周宸亘攝）

暑假活動一場接一場 逛百貨絕對不無聊

暑假期間，新光三越特別引進了多家快閃店和新品牌，包括全台首發MONTBLANC大師傑作系列100週年期間限定快閃店，以及網路已狂刷一波的韓國雲朵包Carlyn、潮感十足保溫杯STANLEY、韓星御用穿搭單品BLUE ELEPHANT紛紛進駐，絕對讓你買的最酷最新。

▲Y3K最潮穿搭PAGEBOY 細肩帶緞面光澤感皺褶造型背心上衣，推薦價2,290元；PAGEBOY 圖樣網紗造型長褲二件組，特價2,990元，原價3,900元。（圖／業者提供）

另從藝文展覽到美食市集超過百場暑期活動，讓你和家人朋友一起HIGH翻盛夏。包括《夏日藝術季巡迴展》、《是誰躲貓貓巡迴展》、蜷川實花的《瞬間的永恆》光影沉浸式體驗展，以及大小朋友最喜愛的名偵探柯南、咒術迴戰、排球少年等人氣IP特展，保證讓你暑假不無聊。

⮕卡利HIGH獨享8%回饋搶先看

⮕父親節送禮免煩惱

⮕犒賞自己就趁現在

⮕線上線下同享刷卡回饋

⮕現在加入會員贈100點

⮕新光三越APP搶先入手